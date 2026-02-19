Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
19/02/2026 19:00:00

Trapani, via ai lavori al porto:stop ai parcheggi fino a maggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771523822-0-trapani-via-ai-lavori-al-porto-stop-ai-parcheggi-fino-a-maggio.png

Tre mesi senza parcheggi su uno dei tratti più trafficati della città. Dal 23 febbraio al 31 maggio 2026 scatta il divieto di fermata con rimozione forzata su Viale Regina Elena, nel tratto tra Viale Duca d’Aosta e Via Ruggero di Lauria.

Lo stabilisce l’ordinanza n. 136 firmata dal dirigente comunale: il provvedimento serve a consentire l’esecuzione dei lavori per il sistema di trasporto intelligente BRT.

In concreto significa che non si potrà sostare su entrambi i lati della strada per oltre tre mesi. Le auto potranno circolare a doppio senso solo sulla parte residua della carreggiata lato Nord, con corsie da almeno tre metri per garantire anche il passaggio dei mezzi di soccorso. Se non sarà possibile mantenere questa larghezza, scatterà il senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile.

La ditta esecutrice, Penta Costruzioni, dovrà installare e mantenere la segnaletica temporanea, garantire l’illuminazione notturna del cantiere, assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e ripristinare la sede stradale a fine lavori.

Per i trasgressori sono previste sanzioni e rimozione forzata.

L’ordinanza conferma così l’avvio operativo del cantiere BRT su Viale Regina Elena, con un impatto diretto su viabilità e parcheggi in una zona strategica della città, a ridosso del porto e del lungomare.



Strade e traffico | 2026-02-19 12:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771499733-0-sp-20-partiti-i-lavori-a-pizzolungo.jpg

SP 20, partiti i lavori a Pizzolungo

I cantieri sono partiti.Dopo giorni di polemiche e tavoli istituzionali, stamattina sono stati avviati i lavori per il ripristino della viabilità sulla SP 20, nel tratto interessato dal cedimento a Pizzolungo.Un primo passo concreto, mentre...







Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...