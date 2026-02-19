Trapani, via ai lavori al porto:stop ai parcheggi fino a maggio
Tre mesi senza parcheggi su uno dei tratti più trafficati della città. Dal 23 febbraio al 31 maggio 2026 scatta il divieto di fermata con rimozione forzata su Viale Regina Elena, nel tratto tra Viale Duca d’Aosta e Via Ruggero di Lauria.
Lo stabilisce l’ordinanza n. 136 firmata dal dirigente comunale: il provvedimento serve a consentire l’esecuzione dei lavori per il sistema di trasporto intelligente BRT.
In concreto significa che non si potrà sostare su entrambi i lati della strada per oltre tre mesi. Le auto potranno circolare a doppio senso solo sulla parte residua della carreggiata lato Nord, con corsie da almeno tre metri per garantire anche il passaggio dei mezzi di soccorso. Se non sarà possibile mantenere questa larghezza, scatterà il senso unico alternato regolato da movieri o semaforo mobile.
La ditta esecutrice, Penta Costruzioni, dovrà installare e mantenere la segnaletica temporanea, garantire l’illuminazione notturna del cantiere, assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e ripristinare la sede stradale a fine lavori.
Per i trasgressori sono previste sanzioni e rimozione forzata.
L’ordinanza conferma così l’avvio operativo del cantiere BRT su Viale Regina Elena, con un impatto diretto su viabilità e parcheggi in una zona strategica della città, a ridosso del porto e del lungomare.
