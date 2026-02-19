Sezioni
Cittadinanza

Strade e traffico
19/02/2026 12:13:00

SP 20, partiti i lavori a Pizzolungo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771499733-0-sp-20-partiti-i-lavori-a-pizzolungo.jpg

I cantieri sono partiti.
Dopo giorni di polemiche e tavoli istituzionali, stamattina sono stati avviati i lavori per il ripristino della viabilità sulla SP 20, nel tratto interessato dal cedimento a Pizzolungo.

Un primo passo concreto, mentre la strada resta chiusa e i disagi continuano.

 

Scogliera a protezione della carreggiata

 

Ottenuta l’autorizzazione del Demanio Marittimo, il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha dato il via libera all’intervento.

La ditta incaricata ha iniziato la realizzazione di una scogliera radente la strada, con l’obiettivo di proteggere l’asse viario nell’area dove si è verificato il cedimento dell’asfalto.

Una volta conclusi questi lavori di messa in sicurezza, si procederà al ripristino del manto stradale.

I tempi? L’indicazione resta quella già comunicata nei giorni scorsi: lavori da completare nel più breve tempo possibile.

 

La proposta di Simona Mannina: “Una bretella subito”

 

Ma il dibattito politico non si ferma.

La consigliera di Erice Simona Mannina, in un intervento pubblico, sottolinea che i lavori sono iniziati ma afferma di non aver ricevuto riscontri ufficiali dagli enti interessati, neppure dal Comune di Erice.

E rilancia una proposta alternativa per riaprire immediatamente la viabilità:

occupazione temporanea d’urgenza delle aree private adiacenti, con riconoscimento di indennità ai proprietari, per realizzare una bretella provvisoria che consenta il transito in sicurezza in attesa degli interventi definitivi.

«Pretendiamo risposte, non slogan e non attese», scrive Mannina.

 

Tra cantieri e polemiche

 

La SP 20 non è solo una strada panoramica: è un collegamento strategico tra Trapani e la fascia costiera nord, utilizzato ogni giorno da residenti, lavoratori e mezzi di servizio.

Ora i riflettori sono puntati sui tempi reali del cantiere e sull’efficacia dell’intervento.

Dieci giorni annunciati possono sembrare pochi sulla carta. Per chi ogni mattina deve deviare sulla SS 187, sono un’eternità.

 



Strade e traffico | 2026-02-19 12:13:00
