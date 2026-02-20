Sezioni
Sport

Calcio
20/02/2026

Trapani Calcio, oggi si decide sul ricorso contro il - 7 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/trapani-calcio-oggi-si-decise-sul-ricorso-contro-il-7-450.jpg

È il 20 febbraio. E per il Trapani Calcio non è una data qualsiasi. Oggi arriva una prima decisione destinata a pesare sul futuro del club granata. La Corte federale d’Appello si pronuncerà infatti sul ricorso presentato contro la penalizzazione di 7 punti inflitta a gennaio per le violazioni amministrative relative alla scadenza del 16 ottobre.

 

Sarà un passaggio cruciale. Non definitivo, ma indicativo. Perché dalla decisione di secondo grado si capirà quale sarà l’orientamento della giustizia sportiva sul destino della società guidata dal romano Valerio Antonini.

 

La notizia della sospensione delle cartelle esattoriali è stata accolta con entusiasmo dal patron, che ha parlato apertamente di un punto a proprio favore nella complessa vicenda che ha portato il Trapani a scontare 15 punti complessivi di penalizzazione. Ma il nodo vero resta sportivo. E il rischio esclusione non può dirsi scongiurato.

 

Proprio per attendere la sentenza della Corte federale, il Tribunale federale nazionale ha accolto l’istanza di rinvio presentata dai legali del club, spostando al 9 marzo l’udienza sul terzo procedimento aperto – quello legato alla scadenza non rispettata del 16 dicembre.

 

Oggi, dunque, si gioca una partita decisiva nelle aule federali. Se il ricorso dovesse essere accolto e i 7 punti restituiti, per il Trapani si aprirebbe uno scenario completamente diverso: il campionato potrebbe tornare a essere una questione di campo (anche se la squadra, smantellata, viene da quattro sconfitte consecutive) e non di carte bollate. Se invece la Corte dovesse respingere il ricorso, le inadempienze verrebbero definitivamente certificate e, a quel punto, l’udienza del 9 marzo assumerebbe un peso enorme, con il rischio estromissione che tornerebbe concreto.

 









