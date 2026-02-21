Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/02/2026 13:00:00

Finge un’aggressione per coprire un furto: cade dal balcone e si rompe il femore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-02-2026/finge-un-aggressione-per-coprire-un-furto-cade-dal-balcone-e-si-rompe-il-femore-450.jpg

Ha raccontato ai medici di essere stato pestato per un debito di droga. Una storia dettagliata, apparentemente credibile. Ma le telecamere di sorveglianza hanno smentito tutto.

 

I carabinieri della stazione Oreto hanno denunciato un trentenne, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto in abitazione. L’uomo si trova ancora ricoverato in ospedale con una grave frattura al femore.

A soccorrerlo era stato il 118, che lo aveva trovato in strada e trasportato d’urgenza in ospedale. Ai sanitari il trentenne aveva riferito di essere stato aggredito da sconosciuti per questioni legate a un debito di droga. Il racconto aveva fatto scattare la segnalazione ai carabinieri, che avevano avviato le indagini per individuare i presunti aggressori.

I militari hanno acquisito e analizzato le immagini delle telecamere presenti nella zona. Ed è proprio dai filmati che è emersa la verità.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era arrampicato lungo una canaletta nel tentativo di introdursi all’interno di un appartamento. Durante la manovra avrebbe perso l’equilibrio, precipitando e procurandosi da solo la frattura al femore.

 

Quello che inizialmente sembrava un episodio di violenza urbana si è trasformato in un tentato furto finito male, con il presunto “aggredito” che ora risulta indagato.

L’episodio riporta alla mente quanto accaduto pochi giorni fa ad Alcamo, dove un giovane di 28 anni, Chamkhi Yasser, ha perso la vita dopo essere precipitato dal secondo piano di una palazzina in via Galilei, nel tentativo – secondo le prime ricostruzioni – di introdursi in un’abitazione. Anche in quel caso, una fuga improvvisata si è trasformata in tragedia.

Due episodi diversi, ma con un elemento in comune: tentativi di furto finiti con conseguenze gravissime. In un caso una denuncia e una frattura, nell’altro la morte.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo