Il Comune di Trapani punta sui bus intelligenti per sconfiggere il traffico 

21/02/2026 06:00:00

Lunedì scatta l’avvio operativo del cantiere del Bus Rapid Transit, cioè un trasporto pubblico su autobus “ad alta efficienza” che punta a garantire tempi certi grazie a un tratto di corsia preferenziale e a una gestione intelligente dei flussi. Il punto di partenza è simbolico e pratico insieme: l’area del porto, perché è lì che Trapani concentra traghetti per le isole, pendolari, studenti, uffici e attività commerciali.

«Il centro storico è un imbuto – mette in chiaro il sindaco Giacomo Tranchida – e nei mesi caldi, con gli imbarchi, registriamo migliaia di spostamenti: dobbiamo snellire e contenere il traffico».

I numeri chiave del progetto

Il percorso complessivo sarà di 5,4 chilometri con 22 fermate, stazioni di sosta centrali collegate da attraversamenti pedonali dedicati e illuminati. Il tratto di corsia preferenziale sarà di circa 900 metri, nel segmento più delicato dell’asse porto–centro. Il tempo di percorrenza stimato sull’anello principale è di circa 15 minuti.

Gli autobus saranno mezzi di ultima generazione, con capienza fino a 60 persone, aria condizionata e pedana per disabili. «Con due autobus possiamo garantire una frequenza ravvicinata – spiega il dirigente Orazio Amenta – e offrire un servizio realmente competitivo rispetto all’auto». La frequenza prevista sarà modulabile: un bus in inverno, due in estate, con possibile incremento a tre se il sistema “prende piede”.

Previsti circa dieci semafori intelligenti, che si attiveranno “per pochi secondi” al passaggio del mezzo, grazie a un sistema di geolocalizzazione che coordina i punti di incrocio e di scambio. Il parcheggio Egadi, con circa 400 posti, viene indicato come “cuore del sistema”. Il finanziamento complessivo è di 2 milioni e 750 mila euro con fondi PNRR, con scadenza di progetto fissata entro il 30 giugno, seguita da collaudi e assestamenti estivi.

Il punto chiave: quando passa il bus, le auto si fermano

Previsti circa dieci semafori intelligenti. Al passaggio del bus scatterà il verde alle rotatorie interessate e il rosso agli attraversamenti pedonali. Tradotto: il mezzo pubblico avrà priorità reale e il traffico ordinario si fermerà per alcuni secondi. Non è solo una corsia preferenziale, è un sistema che cambia la gerarchia della strada.

Non tutto il percorso sarà blindato: alcune tratte resteranno promiscue auto/bus. Ma sull’asse via Ammiraglio Staiti–viale Regina Elena la strada verrà ridisegnata: parcheggi non più a spina di pesce ma verticali, spartitraffico centrale, attraversamenti illuminati.

Da lunedì il disagio è concreto

Dal 23 febbraio al 31 maggio 2026 scatta il divieto di fermata con rimozione forzata su viale Regina Elena tra viale Duca d’Aosta e via Ruggero di Lauria. Per oltre tre mesi niente sosta su entrambi i lati. La circolazione resterà a doppio senso solo se saranno garantite corsie da almeno tre metri; in caso contrario senso unico alternato.

La ditta Penta Costruzioni dovrà garantire segnaletica, illuminazione del cantiere e passaggio continuo dei mezzi di emergenza. Per i trasgressori, sanzioni e carro attrezzi.

Dove si parcheggia?

L’idea è lasciare l’auto nei parcheggi perimetrali – Egadi (circa 400 posti), piazzale Ilio, area stazione autobus, multipiano – e proseguire con il bus. «Non possiamo creare nuovi grandi parcheggi in centro – insiste Tranchida – dobbiamo usare meglio quelli esterni». Il parcheggio Egadi è indicato come fulcro del sistema.

In parallelo si richiama la futura rotatoria tra via Salemi e via Villa Rosina e la bretella verso Ronciglio per deviare parte del traffico pesante diretto al porto. Ma quella è una fase successiva.

La scelta politica

«Stiamo chiedendo uno sforzo ai cittadini», ammette l’assessore Rosalia D’Alì. L’obiettivo dichiarato è meno auto sotto le mura del centro storico e più trasporto collettivo efficiente. Resta una fase di sperimentazione: si valuterà l’eventuale apertura a taxi e NCC, la gestione delle strisce blu e gialle e l’assetto definitivo delle frequenze.

Il progetto dovrà essere completato entro fine giugno. La sfida è culturale prima ancora che tecnica: convincere chi entra ogni giorno in centro che lasciare l’auto fuori possa essere più veloce che restare imbottigliato dentro.



