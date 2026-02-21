La SP20 riapre a senso alternato

21/02/2026 12:10:00

La SP20 torna percorribile. Dopo giorni di chiusura e deviazioni, in giornata la strada sarà riaperta con senso unico alternato regolato da semaforo, nel tratto interessato dal cedimento dell’asfalto a San Cusumano.



Ad annunciarlo è il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, che parla di «senso di responsabilità e chiarezza» come elementi fondanti della riapertura parziale dell’importante asse viario.



«Il lavoro svolto finora è stato tempestivo, concreto e frutto di una continua sinergia istituzionale con la Prefettura ed il Comune di Erice – afferma Quinci –. Il Libero Consorzio ha fatto, com’era suo dovere, la sua parte fino in fondo indicando il percorso che sarebbe stato seguito per arrivare al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e alla realizzazione delle opere di consolidamento».



Il primo risultato è dunque la riapertura a metà carreggiata per mitigare disagi e difficoltà di collegamento tra Trapani, Pizzolungo e le località costiere. Ma i lavori non si fermano.



«Continuano gli interventi per ripristinare la protezione del tratto di SP20 interessato dal cedimento – spiega il presidente – con un sistema a scogliera radente la stessa strada, per poter passare alla fase di apertura totale e al ritorno ad una viabilità sicura e strategica per i collegamenti con i territori».



Quinci rivendica l’operato dell’ente: «Si tratta di buona ed efficiente amministrazione che risponde con i fatti a polemiche spesso con il fiato corto».



Sulla stessa linea la sindaca di Erice, Daniela Toscano, che parla di riapertura «in anticipo rispetto ai tempi previsti».



«In giornata la SP20 tornerà percorribile – dichiara –. Il Libero Consorzio ha completato i lavori necessari per mettere in sicurezza il tratto oggetto di cedimento e la strada sarà riaperta con senso unico alternato, così da garantire il transito in condizioni di sicurezza. È un primo, importante risultato».



La sindaca sottolinea che nel frattempo «si sta già lavorando alla realizzazione della scogliera radente il tratto stradale a protezione dello stesso. Serviranno una quindicina di giorni per completare tutto».



Toscano ringrazia il presidente Quinci, i tecnici dell’Ente e gli operai della ditta incaricata, ribadendo che «era l’unica soluzione tempestiva e realmente concreta». E conclude con un messaggio ai residenti: «Sappiamo quanto questo collegamento sia fondamentale per Pizzolungo, Bonagia e Lido Valderice. Comprendo il vostro disagio ed anche il dissenso».



