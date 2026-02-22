Sezioni
Cittadinanza

Strade e traffico
22/02/2026 09:00:00

Trapani, 150 metri senza guardrail: "Basta un attimo per finire giù"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/trapani-150-metri-senza-guardrail-basta-un-attimo-per-finire-giu-450.png

Centocinquanta metri senza guard-rail. Con un dislivello di oltre un metro. E nessuna protezione sul lato destro della carreggiata.

La segnalazione arriva al Comune dai residenti, che punta il dito contro il tratto tra villa Rosina e la frazione di Xitta. 

 

Tra via Salemi e via Ponte Salemi, nel tratto che porta fino al passaggio a livello, ci sono circa 150 metri sul lato destro senza protezione con un dislivello di almeno 1,20 metri. Non aspettiamo che qualcuno ci finisca con la macchina” scrivono.

Un tratto di strada che, secondo il cittadini, rappresenta un rischio concreto soprattutto nelle ore serali o in caso di pioggia, quando la visibilità cala e basta una distrazione per finire fuori carreggiata.

 

Non è la prima volta che su quella zona si sollevano dubbi sulla sicurezza. Le segnalazioni si sono già susseguite negli anni, ma la situazione – a quanto pare – resta immutata.

Qui non si parla di una buca. Si parla di un tratto lungo e scoperto, senza barriere di protezione, dove un’auto potrebbe finire giù.

La richiesta al Comune è semplice: intervenire prima che accada qualcosa di grave. Perché quando si parla di sicurezza stradale, l’intervento non dovrebbe arrivare dopo l’incidente.

 



