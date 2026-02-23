Asp Trapani stabilizza 180 lavoratori, UIL FP: "Atto importante e atteso da tempo"

23/02/2026 15:01:00

Importante operazione di stabilizzazione all’Asp Trapani: circa 180 unità di personale sanitario, che avevano maturato i requisiti previsti dalla normativa al 31 dicembre 2025, saranno immesse in ruolo. A esprimere soddisfazione è la Uil Fp Trapani, attraverso il segretario generale Giorgio Macaddino.

“Si tratta di un atto importante e per nulla scontato – afferma Macaddino – considerata la complessità della materia e i vincoli, a partire dai tetti di spesa, che si sono accavallati negli ultimi mesi”.

Il sindacato sottolinea il lavoro portato avanti dalla gestione commissariale dell’azienda sanitaria, che avrebbe consentito di garantire continuità a servizi che rischiavano rallentamenti, in un momento già delicato per la sanità trapanese.

La stabilizzazione rappresenta un passaggio atteso da tempo nel territorio, dove il precariato in ambito sanitario è stato più volte al centro del confronto sindacale. L’ingresso definitivo in organico delle 180 unità dovrebbe contribuire a dare maggiore stabilità ai reparti e agli uffici dell’Asp provinciale.

Il nodo pediatria e il mancato intervento normativo

Diversa la riflessione sul fronte dell’assistenza pediatrica. Macaddino esprime rammarico per la mancata approvazione, nel decreto Milleproroghe, della norma che avrebbe consentito di mantenere in servizio i pediatri in quiescenza.

“Dalla fine di gennaio – spiega – si è registrata una riduzione delle professionalità attive, con alcune disfunzioni che stiamo monitorando con attenzione”.

Nonostante questo, il sindacato parla di segnali incoraggianti. Secondo i dati forniti dall’Asp, nel 2025 sono state garantite 3.400 consulenze pediatriche da Pronto soccorso. Il trend sarebbe confermato anche nel 2026, con 280 accessi già gestiti nel solo mese di gennaio.

Particolarmente delicati i fine settimana, quando l’assenza del pediatra di libera scelta e del PIP pediatrico comporta un aumento degli accessi in ospedale, soprattutto nei periodi di picco influenzale. “L’ospedale – sottolinea Macaddino – sta assorbendo con professionalità anche i casi a bassa complessità”.

Prospettive e concorsi

Dal confronto con l’amministrazione guidata dalla commissaria Pulvirenti, la Uil Fp riferisce di aver ricevuto rassicurazioni sulla tenuta del servizio pediatrico nel Trapanese e sulla possibilità di nuovi concorsi, oltre all’utilizzo di graduatorie ancora attive per contratti a tempo determinato.

“Confidiamo – conclude Macaddino – in un’azione armoniosa tra assessorato e commissario per il pieno ripristino dei servizi, offrendo certezze e standard elevati sia ai lavoratori sia ai cittadini”.

Un passaggio che, in una provincia dove la sanità resta uno dei temi più sensibili, assume un peso concreto per operatori e famiglie.



