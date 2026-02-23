A Castelvetrano una petizione contro le buche stradali

Non solo Marsala, anche a Castelvetrano c'è un problema con le buche stradali. Tant'è che alcuni cittadini hanno avviato una raccolta firme da presentare al Prefetto di Trapani.
Nel mirino la situazione definita “critica” delle strade cittadine, ritenute un serio pericolo per la sicurezza pubblica e stradale. Nella segnalazione (qui la petizione https://c.org/RwdTWf4gcB) si parla di veicoli danneggiati, gomme forate e, in alcuni casi, problemi più gravi alle auto.
Non solo automobilisti. I promotori dell’iniziativa sottolineano anche i rischi per pedoni, soprattutto anziani, che potrebbero cadere a causa delle buche, e per ciclisti e motociclisti costretti a fare continui slalom per evitare le voragini sull’asfalto.
“Abbiamo deciso di raccogliere le firme dei cittadini stanchi di dover rischiare ogni giorno”, spiegano i promotori. L’obiettivo è portare la questione all’attenzione del Prefetto, chiedendo interventi urgenti per la messa in sicurezza della rete stradale.