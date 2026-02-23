Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
23/02/2026 00:40:00

A Castelvetrano una petizione contro le buche stradali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-02-2026/a-castelvetrano-una-petizione-contro-le-buche-stradali-450.jpg

Non solo Marsala, anche a Castelvetrano c'è un problema con le buche stradali. Tant'è che alcuni cittadini hanno avviato una raccolta firme da presentare al Prefetto di Trapani.

 

Nel mirino la situazione definita “critica” delle strade cittadine, ritenute un serio pericolo per la sicurezza pubblica e stradale. Nella segnalazione  (qui la petizione https://c.org/RwdTWf4gcB) si parla di veicoli danneggiati, gomme forate e, in alcuni casi, problemi più gravi alle auto.

 

Non solo automobilisti. I promotori dell’iniziativa sottolineano anche i rischi per pedoni, soprattutto anziani, che potrebbero cadere a causa delle buche, e per ciclisti e motociclisti costretti a fare continui slalom per evitare le voragini sull’asfalto.

 

“Abbiamo deciso di raccogliere le firme dei cittadini stanchi di dover rischiare ogni giorno”, spiegano i promotori. L’obiettivo è portare la questione all’attenzione del Prefetto, chiedendo interventi urgenti per la messa in sicurezza della rete stradale.









Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771500770-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo