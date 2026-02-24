Paura al porto di Mazara, peschereccio sperona barchino: due uomini in mare  

24/02/2026 16:24:00

Attimi di paura nella notte all’ingresso del porto di Mazara del Vallo. Un peschereccio in fase di rientro ha urtato un piccolo natante, provocandone l’affondamento e facendo finire in acqua i due occupanti. Solo il rapido intervento della Guardia Costiera ha evitato il peggio.

L’allarme è scattato tra lunedì e martedì, quando il motopesca, in ingresso nello scalo mazarese, ha contattato via radio la Sala Operativa della Capitaneria sul canale 16, segnalando la presenza di due persone in acqua nei pressi del fanale verde, all’altezza delle ostruzioni portuali. L’equipaggio ha riferito di aver urtato il barchino durante la manovra di ingresso, causandone l’immediato affondamento.

È stato subito attivato il dispositivo SAR (Search and Rescue) e in pochi minuti la motovedetta CP 850 ha raggiunto l’area. I militari sono riusciti a recuperare entrambi gli uomini, extracomunitari ma residenti a Mazara del Vallo, che presentavano evidenti segni di un principio di ipotermia a causa del freddo e della temperatura dell’acqua.

I due naufraghi sono stati sbarcati alla banchina “Ammiraglio Francese”, dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118, allertata dalla stessa Sala Operativa. Trasportati al pronto soccorso, sono stati sottoposti alle cure necessarie. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

L’operazione si è conclusa in pochi minuti, nonostante il buio e le difficili condizioni notturne. Determinanti sono stati la tempestività della segnalazione e il rapido intervento della motovedetta.

Intanto sono stati avviati accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire perché i due uomini si trovassero, in piena notte e in inverno, all’interno del bacino di evoluzione del porto con un’imbarcazione che, dalle prime informazioni, non risulterebbe essere un’unità da lavoro.

Non si registrano al momento danni ambientali, ma per tutta la giornata proseguiranno i pattugliamenti della Guardia Costiera per verificare eventuali dispersioni di carburante nel punto dell’affondamento.

L'incidente segue di qualche giorno l'episodio avvenuto all'ingresso del porto canale, quando un peschereccio di grosse dimensioni è rimasto incagliato nei fondali bassi del porto.

La Capitaneria ricorda che le emergenze in mare possono essere segnalate 24 ore su 24 via radio sul canale 16 VHF/FM, al numero blu 1530, al 112 o contattando direttamente la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. La sicurezza in mare, soprattutto nelle ore notturne e con condizioni meteo avverse, resta una priorità assoluta.



