"All'ospedale di Trapani manca la copertura dei turni con l'Operatore Socio Sanitario"

24/02/2026 22:35:00

Gentile redazione di Tp24,

in riferimento all’articolo dal titolo “Ospedale di Trapani e carenza di personale. La denuncia di un familiare”, pubblicato su questa testata il 21. 02. 2026 a cui è seguita una nota di riscontro dell’ Asp di Trapani, pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale dell’Asp medesima in data 21. 02. 2026, con la quale l’ Azienda ha inteso riscontrare le segnalazioni relative alla presunta carenza di personale presso il P.O. di Trapani, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni.

Pur prendendo atto dei dati relativi alla Dotazione Organica e al Piano del Fabbisogno 2021–2023, si deve evidenziare, a questo punto, che la problematica segnalata non attiene alla consistenza numerica complessiva del personale OSS assegnato alle UU.OO., bensì alla mancata e sistematica copertura dei turni, soprattutto notturni, con la presenza dell’Operatore Socio Sanitario.

La dotazione teorica complessiva non equivale alla garanzia della copertura effettiva h24.

La nota aziendale, infatti, non fornisce elementi circa la distribuzione del personale per fascia oraria, né documenta la presenza strutturata dell’ O.S.S nei turni notturni delle unità operative interessate.

Altresì, la criticità rappresentata non è riconducibile a eventi straordinari o contingenti (assenze improvvise, picchi epidemiologici, benefici di legge), bensì configura una condizione organizzativa ricorrente che determina:

Sovraccarico assistenziale sul personale Infermieristico; svolgimento di attività non strettamente infermieristiche con conseguente alterazione dell’equilibrio delle competenze professionali ( Si ricorda a tal proposito che pende a carico dell’Asp una condanna della Corte Suprema di Cassazione n. 7683 del 22 Marzo 2025)

riduzione del tempo dedicabile alle attività cliniche e di monitoraggio; potenziale incremento del rischio clinico e organizzativo.

La previsione di servizi generali attivi 24h o di sistemi di condivisione delle risorse tra dipartimenti non può considerarsi soluzione equivalente alla presenza programmata e stabile dell’OSS in turno, soprattutto nelle ore notturne, dove la tempestività dell’intervento assistenziale rappresenta elemento essenziale di sicurezza.

Alla luce di quanto sopra, suggeriamo al Commissario Straordinario, al Direttore Sanitario Aziendale e al dirigente Infermieristico di riferimento di verificare, dai prospetti dei turni degli ultimi mesi con indicazione della presenza effettiva del personale OSS nei turni notturni.

L’attivazione urgente di un tavolo tecnico finalizzato alla ridefinizione dell’organizzazione e/o delle assegnazioni, soprattutto dei turni notturni, al fine di garantire la sistematica presenza degli Operatori Socio Sanitari a tutela sia degli Infermieri che della sicurezza dei pazienti alle loro cure affidati.

Altresì, considerate le continue lamentele che come organizzazione sindacale rappresentativa degli Infermieri riceviamo tutti i giorni, considerata anche la Cassazione prima menzionata, vogliamo sperare di non dover ricorre nuovamente nelle sedi giudiziarie per tutelare la dignità degli Infermieri e il loro diritto a svolgere la propria Professione e il conseguente diritto dei pazienti a ricevere un’adeguata assistenza.

Segreteria Nursing Up Trapani

M. Incaviglia



