Trapani: il nuovo Consiglio dei Maestri del Lavoro ricevuto dalla Prefetta

26/02/2026 18:00:00

Si è svolto nel pomeriggio del 24 febbraio, presso il Palazzo del Governo, l’incontro istituzionale tra la Prefetta di Trapani, Daniele Lupo, e il neoeletto Consiglio Direttivo del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro. Un momento ufficiale che segna l’avvio del nuovo quadriennio guidato dal Console Provinciale Baldassare Cammareri.

L’incontro, avvenuto su invito della stessa Prefetta, ha sancito l’insediamento della nuova squadra composta da sette consiglieri che affiancheranno il Console nella guida del Consolato per i prossimi quattro anni.

Durante l’incontro, Cammareri ha illustrato le linee programmatiche del mandato, evidenziando la funzione sociale e formativa che i Maestri del Lavoro svolgono nel territorio trapanese.

Al centro dell’azione futura rimarrà la Testimonianza Formativa nelle scuole, attività che vede i Maestri entrare negli istituti della provincia per incontrare gli studenti e trasmettere non soltanto competenze professionali, ma soprattutto valori.

Particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione dell’etica del lavoro, della cultura della sicurezza e del rispetto delle regole, temi oggi più che mai centrali nel percorso di crescita delle nuove generazioni e nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche del ritorno della “Giornata Istituzionale Magistrale” – tradizionalmente successiva alla cerimonia del 1° Maggio – all’interno dei saloni della Prefettura, con l’obiettivo di restituire la massima solennità a un riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica e rendere omaggio alla dignità dei lavoratori insigniti dell’onorificenza.

“Iniziamo questo mandato con grande entusiasmo e senso di responsabilità – ha dichiarato il Console Baldassare Cammareri – Il nostro obiettivo è essere un ponte tra l’esperienza maturata nel mondo del lavoro e le sfide del futuro, restando sempre a disposizione delle istituzioni e dei giovani della nostra provincia”.

La Prefetta ha accolto con favore le proposte presentate, confermando la piena disponibilità a una collaborazione proficua finalizzata alla valorizzazione del merito, della legalità e della cultura del lavoro nel territorio.

Un nuovo quadriennio che si apre dunque nel segno della continuità, della collaborazione istituzionale e dell’impegno verso le giovani generazioni.



