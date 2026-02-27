Erice, quasi pronta la rotatoria tra viale della Provincia e via Cesarò

27/02/2026 18:00:00

L’incrocio tra viale della Provincia e via Cesarò, a Erice, cambia volto. La nuova rotatoria è praticamente completata e in questi giorni si stanno facendo gli ultimi ritocchi.



Parliamo di un punto che per anni è stato segnalato per traffico caotico e manovre pericolose. Ora la viabilità è più ordinata e la circolazione più fluida. Un intervento pensato per ridurre il rischio di incidenti in un tratto molto frequentato, soprattutto nelle ore di punta.



«Fin dall’inizio avevamo detto che era un’opera necessaria – viene spiegato –. Oggi si vede: l’area è più leggibile per chi guida e più sicura per tutti». La rotatoria ha anche una circonferenza calpestabile, soluzione tecnica che consente maggiore adattabilità ai mezzi più grandi.



Durante il percorso non sono mancate critiche e dubbi, ma l’amministrazione rivendica la scelta: «C’è chi parla, noi portiamo avanti gli interventi che servono».



E non è finita qui. È già in programma un nuovo intervento viario, in sinergia con il Comune di Trapani, tra via Manzoni e l’incrocio con via Convento San Francesco di Paola.



