Marsala: riparato il semaforo di Contrada Bosco, ma il verde dura pochi secondi

È stato ripristinato il semaforo in contrada Bosco a Marsala, nei pressi del bar Oasi, ma non funziona per niente bene. Il verde, infatti, dura pochissimo e nelle ore di maggiore traffico si formano lunghe file.
La segnalazione arriva da diversi automobilisti e dai residenti che percorrono quotidianamente quel tratto. Dopo il guasto dei giorni scorsi, l’impianto è tornato regolarmente in funzione, ma la durata ridotta del verde non consente un deflusso adeguato dei veicoli, soprattutto nelle fasce orarie di punta.
Il risultato è che le auto restano incolonnate per diversi minuti. E non mancano i comportamenti pericolosi: c’è chi attraversa l’incrocio con il rosso, aumentando il rischio di incidenti.