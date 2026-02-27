Sezioni
Cittadinanza

» Strade e traffico
27/02/2026 13:58:00

Marsala: riparato il semaforo di Contrada Bosco, ma il verde dura pochi secondi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772197166-0-marsala-riparato-il-semaforo-di-contrada-bosco-ma-il-verde-dura-pochi-secondi.jpg

È stato ripristinato il semaforo in contrada Bosco a Marsala, nei pressi del bar Oasi, ma non funziona per niente bene. Il verde, infatti, dura pochissimo e nelle ore di maggiore traffico si formano lunghe file.

 

La segnalazione arriva da diversi automobilisti e dai residenti che percorrono quotidianamente quel tratto. Dopo il guasto dei giorni scorsi, l’impianto è tornato regolarmente in funzione, ma la durata ridotta del verde non consente un deflusso adeguato dei veicoli, soprattutto nelle fasce orarie di punta.

 

Il risultato è che le auto restano incolonnate per diversi minuti. E non mancano i comportamenti pericolosi: c’è chi attraversa l’incrocio con il rosso, aumentando il rischio di incidenti. 









