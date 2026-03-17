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Cronaca

» Ambiente
17/03/2026 12:10:00

Petroliera alla deriva tra Malta e Sicilia: rischio disastro ambientale nel cuore del Mediterraneo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-03-2026/petroliera-alla-deriva-tra-malta-e-sicilia-rischio-disastro-ambientale-nel-cuore-del-m-450.jpg

Una nave danneggiata, senza equipaggio, carica di carburante e gas. E soprattutto fuori controllo, a poche decine di miglia dalla Sicilia.
La Arctic Metagaz, colpita nei giorni scorsi e ora alla deriva tra Malta e Lampedusa, è diventata in poche ore un caso internazionale. Ma per la Sicilia è qualcosa di più: è una minaccia concreta, silenziosa, che si muove lentamente nel mare più fragile d’Europa.

 

Una bomba ecologica nel Mediterraneo

 

Non è un’esagerazione. Le immagini e le ricostruzioni parlano di una nave gravemente danneggiata, inclinata, con segni evidenti di un vasto incendio che ha coinvolto anche la zona di comando. A bordo restano centinaia di tonnellate di carburante e gas.

Basta poco, pochissimo, per trasformare questa situazione in un disastro.
Gli esperti lo spiegano con chiarezza: anche quantità minime di idrocarburi possono compromettere interi ecosistemi marini. Un solo centimetro di sostanza oleosa può ridurre drasticamente la vita in un metro cubo d’acqua.

E qui non siamo di fronte a una perdita minima.
Siamo davanti a una nave che, se dovesse cedere, potrebbe riversare in mare un carico capace di devastare un’area vasta per chilometri.

 

Il punto più delicato: dove si trova

 

La posizione è ciò che preoccupa di più.
La petroliera è stata segnalata non lontano da Malta, in un tratto di mare che è corridoio strategico tra Africa, Sicilia e rotte commerciali europee.

Una zona già estremamente trafficata, ma anche delicata dal punto di vista ambientale: correnti, biodiversità, attività di pesca. Tutto potrebbe essere colpito.

E la Sicilia è lì, a poche ore di navigazione.

In caso di sversamento, le correnti potrebbero trasportare il materiale verso le coste. Non subito, non ovunque, ma in modo progressivo e difficile da contenere. È così che avvengono i disastri: lentamente, e poi all’improvviso.

 

 

 

Nave fuori controllo, intervento complicato

 

Il problema è tecnico, ma anche operativo.
La nave non può essere governata dall’interno. È pericolosa anche solo da avvicinare.

Le opzioni sono due:

  • trainarla verso un porto sicuro (ma quale Stato accetta il rischio?);
  • oppure svuotarla direttamente in mare aperto, attraverso società specializzate.

Entrambe le soluzioni sono complesse, costose e rischiose.

Nel frattempo, l’Italia monitora la situazione con Marina Militare e ricognizioni aeree. Si controlla la rotta, si studiano le condizioni dello scafo, si cerca di capire quanto tempo c’è.

Perché il tempo è un fattore decisivo.

 

Il nodo politico: chi paga, chi decide

 

Come spesso accade, accanto al rischio ambientale si apre quello politico.
Chi deve intervenire? E soprattutto: chi paga?

La nave è collegata alla cosiddetta “flotta ombra” russa.
Questo complica tutto: interventi, responsabilità, assicurazioni, sanzioni.

Intanto però il Mediterraneo resta lì, esposto.

E la sensazione è quella già vista troppe volte: si discute, si valuta, si prende tempo. Ma il mare non aspetta.

 

Un campanello d’allarme per la Sicilia

 

Questa vicenda riporta al centro una verità spesso ignorata:
il Mediterraneo è piccolo, trafficato, fragile.

Rappresenta appena l’1% delle acque del pianeta, ma sopporta quasi il 20% del traffico marittimo mondiale. Navi vecchie, carichi pericolosi, rotte intensissime.

La Arctic Metagaz è solo un episodio. Ma è anche un segnale.

Per la Sicilia, che vive di mare – turismo, pesca, paesaggio – il rischio non è teorico. È concreto. E potrebbe arrivare senza preavviso.

E allora la domanda è inevitabile: siamo davvero pronti a gestire un disastro ambientale nel nostro mare?

 









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