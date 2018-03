Il weekend sportivo: che tonfo Marsala!

05/03/2018 03:31:00

Primo weekend di marzo (e di temperature più miti), stupendo weekend di sport (macchiato dalla drammatica scomparsa improvvisa a soli 31 anni di Davide Astori, capitano della Fiorentina ed atleta della Nazionale, ne abbiamo parlato qui). Ecco l'aprrofondimento del lunedì sugli eventi accaduti alle maggiori realtà sportive di Marsala e della provincia di Trapani:



Calcio: Si è giocata la 28° giornata (9° del girone di ritorno) nel campionato di Serie C girone C. Il Trapani Calcio è uscito vittorioso dal match casalingo contro l'abbordabile Racing Fondi col netto punteggio di 3-1 con reti granata di Silvestri al 49', Scarsella al 56', Evacuo al 58' e rete della bandiera degli ospiti con Ghinassi all'87'. Nessuna mutazione in classifica per gli uomini del tecnico Alessandro Calori, sempre terzi a due punti dal Catania e a nove punti dalla capolista Lecce. Nel campionato di Serie D girone I si è svolto il 26° turno (9° di ritorno), col Paceco Calcio che ha visto la propria partita rinviata per la mancanza di un campo da gioco idoneo alla disputa del match casalingo contro il Portici, in quanto per motivi di ordine pubblico il match non poteva essere disputato ieri, domenica 4 marzo 2018, giorno delle elezioni Politiche, e che nella giornata di sabato 3 marzo al "Provinciale" di Erice (Tp) stava già giocando la squadra più rappresentativa della provincia. Il match è stato rinviato a domenica 11 marzo 2018, approfittando del turno di riposo della prossima settimana riguardante il resto del girone. In Eccellenza Sicilia girone A si è giocata la 25° giornata (10° di ritorno), un turno di campionato che prevedeva in calendario la gara al "Giovanni Mancuso" di Paceco (Tp) fra il Dattilo Noir, vicecapolista, ed il Canicattì, conclusasi sull'1-1, e al "Dino Liotta" di Licata (Ag) il big match dell'intera stagione fra il Licata, terzo in classifica, e la capolista Marsala. L'incontro è terminato sul 2-0, con i gialloblu a segno con un gol per tempo (Rizzo al 22' e Cannavò al 61') ed i lilibetani capolisti mai pericolosi; adesso la classifica vede il Marsala in testa con tre punti di vantaggio sulla coppia formata dai cugini del Dattilo Noir (con cui gli azzurri sarebbero in vantaggio grazie alla classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti) e dallo stesso Licata (in vantaggio sul Marsala in caso di arrivo in pari). Il quadro delle quattro trapanesi è completato dal mesto 0-0 interno dell'Alba Alcamo contro il Pro Favara e l'accademico 6-1 al "Nino Vaccara" di Mazara del Vallo (Tp) del Mazara contro il Città di Casteldaccia. In Prima Categoria Sicilia girone A si è svolta la 19° giornata (6° di ritorno) col Marian Strasatti che ha perso 0-2 al "Mariano Di Dia" di Marsala (Tp) contro il Gibellina, rimanendo sempre più desolantemente sul fondo della classifica. In Terza Categoria Sicilia girone Trapani si è disputato il 12° turno (5° del ritorno) che ha visto la sconfitta esterna dei marsalesi del Real Paolini sul campo del Borgo Cià (2-0) e la vittoria interna del Bianco Arancio Petrosino che al "Comunale" hanno battuto la capolista Castellammare per 2-0.



Ecco il Comunicato Stampa relativo a Bianco Arancio Petrosino – Castellammare





Calcio a 5: 21° giornata di gara (8° del girone di ritorno) nel campionato di Serie C1 Sicilia girone A. Il Marsala Futsal è uscito vittorioso dall'impegno casalingo contro l'Enna col punteggio di 7-4, e con questa vittoria blinda quasi definitivamente la questione relativa alla permanenza nella categoria.



Pallacanestro: E' stato in pausa il campionato di Serie A2 di pallacanestro maschile girone Ovest, pausa dovuta alla concomitante "final eight" di Coppa Italia di Serie A2 riservate alle quattro migliori classificate alla fine del girone di andata nei due gironi. Alla competizione, svoltasi a Jesi (An) ha avuto accesso anche la Lighthouse Trapani, che però ha ceduto subito le armi alla "Fortitudo", la LavoroPiù Bologna nei quarti di finale, uscendo sconfitta per 71-81. La competizione se l'è poi aggiudicata la Bertram Tortona, con Trapani classificatasi all'8° ed ultimo posto. In Serie D Regionale girone Granata Nord si è svolto il 19° turno di campionato (8° del girone di ritorno), con la Nuova Pallacanestro Marsala che doveva essere impegnata sul parquet del "PalaMedipower" ieri pomeriggio (domenica 4 marzo) contro il C.U.S. Palermo, col match che invece ha subito in rinvio di esatte 24 ore e che quindi adesso è in programma per martedì 6 marzo 2018 alle ore 18:00.



Pallavolo: Ancora una gioia per la Sigel Marsala: le donne care al presidente Massimo Alloro, nella gara valida per il 27° turno del campionato di Serie A2 femminile (10° del girone di ritorno) si sono sbarazzate in poco più di un'ora a domicilio del fanalino di coda Golden Tulip Caserta col punteggio di 0-3 (17-25; 21-25; 11-25). Le lilibetane rimangono in terra campana per affrontare la trasferta di mercoledì, quando per il turno infrasettimanale scenderanno in campo sul taraflex della P2P Givoa Baronissi. Nel campionato di Serie B2 femminile girone I si è giocata la 18° giornata (5° del girone di ritorno), con la Primeluci Geolive Castelvetrano del presidente Santo Catalano che ha perso in trasferta contro la Pallavolo Cerignola per 3-2.



Pallamano: Si è giocata la 2° giornata della 1° fase ad orologio del campionato di Serie A2 girone E. Il Giovinetto Petrosino ha centrato la vittoria nella gara interna contro i cugini del Team Alcamo col punteggio finale di 32-27, mantenendo vivo un lumicino di speranza per il raggiungimento della salvezza. In Serie A2 femminile girone E è stato tempo di 15° turno (5° del girone di doppia andata) con la LeAli Marsala che ha centrato il terzo successo stagionale in casa contro la derelitta As Impianti Aetna Mascalucia col risultato di 21-20.



Biliardo: E' terminata al csb "Max Landi's" di Succivo (Ce) la 3° prova stagionale del circuito Fibis Open. La tappa è stata vinta da Daniele Montereali, romano di origine ma da molti anni residente a Cerda (Pa), titolare del csb "Bkack Jack", in finale sul campano Gerardo Mascolo per 3-2. Sul podio l'unico Nazionale tesserato in provincia di Trapani, Ciro Davide Rizzo (Il Barone, Marsala) che ha perso in semifinale contro Mascolo. Molto bene anche il master di Partinico (Pa) Nicola Sgroi (Bilia Club). Oggi si conclude anche la 3° prova Fibis Pro, con questi quattro atleti ancora in gara: Aniello, Gomez, Putignano e Gualemi. In corso anche la 4° prova di Coppa Sicilia 2017/2018 al csb "Kalat Biliardi" di Caltagirone (Ct), nella quale si stanno susseguendo le batterie eliminatorie per categoria per l'accesso al tabellone finale della gara riservata alle categorie di base, con già due atleti trapanesi qualificati, il castelvetranese 2° categoria Antonio Chiofalo (New Games & Billiards 2013) ed il marsalese 3° categoria Angelo Sammartano (Il Barone).



