Trapani. Il passaggio a livello di via Marsala. Tranchida: "Presto il progetto per eliminarlo"

Il sottopasso di via Marsala, a Trapani, fa un importante balzo in avanti. Il progetto definitivo per sostituire il passaggio a livello è, infatti, in dirittura d'arrivo e il prossimo 15 dicembre è in programma una Conferenza di servizi per fare il punto della situazione.

Ad annunciarlo è il sindaco Giacomo Tranchida che rileva che è in fase di progettazione esecutiva anche la soppressione dei passaggi a livello delle frazioni di Marausa e Locogrande.



Tranchida rispondendo ad un lettore di Tp24 ha fatto il punto sul piano per l’eliminazione dei passaggi a livello e in particolare quello di via Marsala, che contribuisce a congestionare il traffico in entrata e in uscita dalla città soprattutto nelle ore di punta.

Ecco la risposta del sindaco.





RIPRISTINO LINEA PALERMO/TRAPANI VIA MILO - SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA MARSALA

L’Amministrazione Tranchida appena insediata, nel 2018 trova sul tavolo la proposta di eliminazione del passaggio a livello di via Marsala. Le soluzioni alternative erano due: realizzazione di sottovia oppure di cavalcavia. La maggioranza politica scelse la realizzazione del sottovia. RFI Rete Ferroviaria Italiana Direzione Investimenti Palermo a fine 2018 presenta il progetto preliminare del sottovia stradale e la Giunta e il Consiglio comunale si esprimono positivamente dando indirizzo favorevole alla variante urbanistica.

A luglio 2019 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di Palermo si riunisce il Comitato Tecnico Amministrativo per esaminare il progetto per la realizzazione del Sottopasso di via Marsala per un importo di € 15.644.854,07.

A fine novembre 2019 l’amministrazione sollecita e riceve la relazione della conferenza dei Servizi del 31 luglio contenente una serie di rilievi tecnici.

A metà dicembre 2019 su sollecitazione del Sindaco Tranchida si organizza una riunione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Palermo, assieme a RFI per sollecitare la revisione immediata del progetto.

Il comune si adopera a integrare uno studio sul possibile impatto viabilistico legato alla realizzazione del sottopasso.

RFI attiva la pratica espropriativa.

Il prossimo 15 dicembre è in programma la Conferenza di servizi decisoria per la valutazione del Progetto Definitivo delle opere sostitutive dei passaggi a livello di via Marsala, via Daneu e via Cortopassi (linea ferroviaria Palermo Trapani via Milo).



CHIUSURA PASSAGGI A LIVELLO MARAUSA

E’ in fase di progettazione esecutiva la soppressione dei passaggi a livello di Marausa e Locogrande. Nel corso del sopralluogo degli scorsi mesi, chiesto a Rfi dall’amministrazione comunale, sono stati concordati gli interventi sui quattro passaggi a livello di Locogrande e Marausa. In particolare si tratta della soppressione del passaggio a livello di località Locogrande (di fronte Aeronautica Militare), mentre sarà mantenuto quello all’ingresso della frazione trapanese di via Piro. Previsti interventi anche a Marausa, con l’eliminazione dei passaggi a livello della strada Torre Marausa (con contestuale realizzazione del sovrappasso carrabile) e di Via Pastore, dove sarà realizzato un collegamento viario tra la via Pastore e via Torre di Mezzo. Sarà soppresso, infine, il passaggio a livello di via Torre di Mezzo con realizzazione di sottovia carrabile.

I lavori ammontano a sette milioni di euro, di cui 6 milioni e 860 mila euro arriveranno dai fondi PO FESR Sicilia 2014/2020, mentre i restanti 140 mila euro saranno a carico di RFI, grazie all’intervento dell’Ass.re Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Queste somme sono già disponibili all’utilizzo. Tali risultati, sottolinea l’assessore G. Pellegrino, sono il frutto di un lavoro sinergico tra il settore Urbanistica e l’assessorato alle politiche Comunitarie. Con questi interventi si daranno risposte concrete ai cittadini delle frazioni.



CHIUSURA PASSAGGI A LIVELLO SALINAGRANDE

In seguito alle interlocuzioni tra l’amministrazione comunale e RFI riguardanti la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello della linea Alcamo D.ne - Castelvetrano Trapani;

Visto il protocollo d'intesa fra l'R.F.I. S.p.a. e la Regione Sicilia che prevede la realizzazione di

opere di viabilità alternativa (per l’ammontare di euro 67 MILIONI) funzionali alla soppressione

di alcuni passaggi a livello esistenti sulle linee ferroviarie Alcamo – Trapani,

l’amministrazione comunale, coinvolta nella progettazione poiché l’opera ricade su territorio

comunale, ha chiesto (come precisato nei verbali della 6^ Commissione Consiliare del Comune di

Trapani e più precisamente il n° 54 del 16/12/2019, il n° 3 del 22/01/2020 ed il n° 4 del

28/01/2020) che il programma degli interventi proposti venga integrato con la soppressione dei

passaggi a livello sotto elencati:

1- P.L. Km 180+808, tale passaggio a livello potrà essere soppresso mediante la realizzazione di sovrappasso, così come già indicato nel P.R.G. Di questo Comune;

2- P.L. Km 180 + 109, tale passaggio a livello dovrà rimanere inalterato, lungo la provinciale Marsala – Trapani;

3- P.L. Km 179+100, tale passaggio a livello potrà essere soppresso mediante realizzazione di sovrappasso e relativa strada di collegamento tra le Vie Salinagrande e Solfarello fino al P.L. Km 178+786;

4- P.L. Km 178+786, tale passaggio a livello potrà essere eliminato, stante che il collegamento viario verrebbe garantito con le infrastrutture da realizzare;

5- P.L. Km 178+425, tale passaggio a livello potrà essere eliminato previa realizzazione di collegamento viario tra la via Solfarello e le abitazioni.

Per detti passaggi a livello L’Amministrazione attende risposta dall’Assessore Falcone dopo il sollecito effettuato con missione a Palermo dagli assessori Pellegrino e Bongiovanni.