Le "meraviglie" di Marsala e la disorganizzazione del Comune. Il caso della scuola "Sirtori"

24/12/2020 14:30:00

Torniamo ad occuparci di quanto accaduto qualche giorno fa, sabato, al "Monumento ai Mille" di Marsala, dove gli alunni del Sirtori, ragazzini di scuola media, dovevano registrare un video musicale e invece sono stati costretti ad andare via perché in troppi e i propri insegnanti sono stati multati dai vigili urbani.

A chiarire quanto accaduto è la dirigente dell’Istituto, Katia Tumbarello, che racconta come questa manifestazione, sia stata organizzata dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, che ha incaricato un'associazione, Marsala, Professione Musica, rappresentata dal signor Filippo Peralta, per la realizzazione del video "Le meraviglie di Marsala". Di questo progetto non c'è traccia nell'albo pretorio del Comune.

“Purtroppo non c’era un elenco dei partecipanti, e il tutto è avvenuto con dei messaggi whatsapp - ci dice la Tumbarello -. Ho contattato, perché lo conosco, il consigliere comunale Gabriele Di Pietra che a sua volta ha contattato il vicesindaco Paolo Ruggieri e nessuno di loro sapeva nulla di questa cosa. Io sentivo che scricchiolava qualcosa e il giorno prima ho fatto un decreto di nomina di incarico di lavoro straordinario agli insegnanti interessati. Hanno mostrato la lettera, ma nonostante ciò sono state elevate le multe. Sono insegnanti che provenivano da Castelvetrano, Salemi e Trapani. Il risultato di questa disorganizzazione totale ha causato un danno erariale per la pubblica amministrazione, perché siamo andati via tardi e anziché due ore straordinarie, ora si dovranno pagare otto ore".

“I miei ragazzi e le loro famiglie, poi, non hanno fatto assembramento - continua la Tumbarello -. I miei studenti, ragazzini di undici anni, per portare gli strumenti musicali avevano necessariamente bisogno dei genitori per portare questi pesi. Il Comune doveva organizzare un servizio di vigilanza e di mobilità pedonale e veicolare, cosa che non c’è stata. A noi è stato detto dal signor Peralta: “ci vediamo alle 12 al Monumento ai Mille” e io ho risposto, ma non è un sito archeologico, e mi è stato detto “non ne ho più, c'è questo”. A quel punto, quando si è messo a piovere, dentro non ci hanno fatto entrare, si è smontato tutto e si è andati a San Leonardo/Cutusio. Non parteciperò più a nulla così - conclude amaramente la dirigente del Sirtori - l'amministrazione mi deve delle scuse per quanto accaduto".