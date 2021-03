Il tragico weekend in provincia di Trapani. Incidenti mortali, e non solo

15/03/2021 06:00:00

Fine settimana tragico in provincia di Trapani. Da San Vito, a Castelvetrano, a Castellammare del Golfo. Tre persone sono morte in incidenti stradali e in mare.



Un sub è morto nel mare di Makari, di lui la famiglia aveva perso le tracce venerdì sera. Il corpo è stato trovato sabato mattina. La domenica però è andata anche peggio, con due incidenti mortali in poche ore. A Castelvetrano un uomo di 69 anni, Mercurio Unitario, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 56 ieri mattina. A Castellammare del Golfo, sempre ieri mattina, in via Segesta, ha perso la vita Salvatore Milazzo, in seguito allo scontro tra la sua auto e un fuoristrada.



Il sub morto a Makari - Natale Puccio di 67 anni, originario di Caccamo ma residente a Vita è il sub morto nel mare di Makari, a San Vito Lo Capo.

Secondo una prima ricostruzione il sub era uscito di casa nelle tarda mattinata di venerdì per andare a pescare. Non vedendolo rientrare in serata la moglie aveva fatto scattare l'allarme.

I carabinieri seguendo le informazioni fornite dalla donna erano riusciti a rintracciare l'auto del sessantasettenne all'interno della quale c'erano gli effetti personali e il cellulare. Il tragico epilogo sabato, quando il corpo è stato rinvenuto nei pressi di una scogliera dai militari della Guardia Costiera. Il corpo è stato trasportato a Trapani, dove dopo poche ore è stato identificato. Sarà l’autopsia disposta dalla procura di Trapani a stabilire le cause che hanno portato al decesso dell’uomo.

Castelvetrano - Mercurio Unitario, 69 anni di Castelvetrano, è la vittima di un incidente stradale avvenuto domenica mattina all'incrocio fra la strada provinciale 56 e la diramazione della provinciale 81.

L'anziano, residente a Marinella di Selinunte, si trovava a bordo di una Motoape, quando si è scontrato con una Ford Fiesta che trasportava una famiglia proveniente dal palermitano e rimasta illesa. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, l'uomo è morto poco dopo.

L'incidente sarebbe stato causato da un mancato rispetto di una precedenza. Indagano i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano.



Castellammare - Si chiama Salvatore Milazzo, l'uomo di 74 anni morto domenica mattina nello scontro frontale tra la sua Suzuki Swift e un fuoristrada, avvenuto in via Segesta, a Castellammare del Golfo. Feriti il passeggero che si trovava in auto con la vittima e il conducente del fuoristrada, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell'incidente ci sono pochi dubbi, l'uomo deceduto ha invaso la corsia di marcia opposta provocando il frontale. Sul posto oltre ai sanitari del 118, i vigili urbani per i rilievi dell'incidente.