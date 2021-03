Marsala: otto scatti e otto discariche a cielo aperto ad Amabilina 

16/03/2021 17:57:00

Sono otto le foto scattate e sono otto le discariche immortalate. Hanno una particolarità, sono state scattate nello stesso quartiere marsalese: Amabilina.

Torniamo ad occuparcene tra le pagine di Tp24 e lo facciamo grazie alla collaborazione dei nostri lettori che ci inviano le segnalazioni di ciò che vedono nel territorio cittadino.

Di Amabilina ci siamo occupati qualche giorno fa, e anche in quel caso, si denunciava la presenza di tante discariche a cielo aperto. Da allora, però, non è successo nulla, anzi, i rifiuti non solo non sono stati tolti, ma sono pure aumentati.

Le immagini sono molto eloquenti del degrado e dello stato di abbandono di quel quartiere. C'è, come potete vedere in una delle foto pubblicate, anche un'automobile, una Fiat Punto destinata alla demolizione ma lasciata lì e forse usata per la vendita di pezzi di ricambio, c'è, infatti, uno sportello smontato, magari in attesa di un potenziale acquirente.

I cittadini, invece, quelli che rispettano le regole e che fanno regolarmente la raccolta differenziata, attendono che questo scempio venga tolto al più presto e l'area possa essere pulita da queste discariche.

Per le vostre segnalazioni, continuate a scriverci a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviate le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.