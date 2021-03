Marsala, neanche le telecamere fermano gli abbandoni dei rifiuti

24/03/2021 11:09:00

Neanche le telecamere fermano gli incivili. Solo una settimana fa alcuni cittadini sono stati beccati dalle telecamere a lasciare sui marciapiedi i loro rifiuti, il video lo potete vedere qui sotto, (qui invece l'articolo) ma in centro storico a Marsala, nonostante le multe, le cose non cambiano.

La foto che vi mostriamo riguarda il marciapiede che costeggia la Villa del Rosario, tra l'altro il luogo a ricordo delle vittime del bombardamento dell 11 maggio del '43. Chi passeggia lungo quel marciapiede dovrà per forza di cose schivare i sacchetti dell'immondizia, mentre all'angolo della strada sarà costretto a scendere perché totalmente coperto.

Una situazione vergognosa che non si sa più come contrastare. Un centro storico della città che si presenta disseminato di rifiuti, grazie a chi decide ogni giorno di non rispettare le regole e non fare la raccolta differenziata.