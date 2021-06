Scandalo parcheggi ad Erice, il Sindaco Toscano verso l'archiviazione 

08/06/2021 19:45:00

Salvo colpi di scena, va verso l'archiviazione la posizione del sindaco di Erice, Daniela Toscano, coinvolta assieme al fratello nell'inchiesta sullo "scandalo" del parcheggio di San Giuliano.

Toscano dichiara: "Prendo atto che alcuni giorni fa il GIP ha archiviato il pr cedimento che mi vedeva protagonista, mio malgrado, insieme a mio fratello Massimo, del c.d. “caso parcheggi”. Il GIP, dopo aver preso cognizione delle motivazioni del Tribunale del Riesame e di quelle della Suprema Corte di Cassazione, che già avevano rigettato i ricorsi presentati dalla Pubblica Accusa, non poteva che porre definitivamente il sigillo di legittimità al comportamento tenuto dalla sottoscritta. Ad Erice non c’è mai stato un caso parcheggi e, sotto la mia amministrazione, nessun imprenditore è stato danneggiato o favorito rispetto ad altri né in questa vicenda né in altre. Lo stesso dicasi per mio fratello, Consigliere del Comune di Trapani, l’avvocato Massimo Toscano, che non ha mai avuto alcun interesse imprenditoriale in queste vicende. Non serbo alcun rancore, nonostante le vicissitudini, la Magistratura come la Politica debbono fare ciò a cui sono istituzionalmente preposte. Ritengo questa vicenda, ancorchè dolorosa, una parentesi ormai definitivamente chiusa che ha certamente danneggiato la sottoscritta, la propria famiglia, ma ancora di più l’azione amministrativa del Comune e quindi, in ultima istanza, tutti i cittadini ericini. Una vicenda che però mi ha dato una ulteriore carica per proseguire con ancora maggiore forza e vigore nell’unico e solo interesse di servire la Comunità Ericina".

Va comunque precisato che l'imprenditore Riccardo Agliano, dalla cui denuncia è partita l'inchiesta, può sempre presentare opposizione all'archiviazione. E inoltre l'archiviazione non ha raggiungo il marito di Daniela Toscano, Francesco Paolo Rallo, autore di diverse minacce e di comportamenti gravi nei confronti da Agliano tanto che i magistrati, nel provvedimento che lo raggiunge, un anno fa, parlarono di "banditismo da strada".