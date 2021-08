"Marsala pulita come in cartolina". L'imbarazzante post del Comune

07/08/2021 20:00:00

E' vero, i social media manager ogni tanto, nella comunicazione social, esagerano. Ma quelli del Comune di Marsala (che poi sarebbe la macchina della propaganda voluta dal sindaco Massimo Grillo, e pagata profumatamente con i soldi dei cittadini), si sono fatti prendere un po' troppo la mano.

E così, tra l'incredulità del popolo di Facebook, ieri viene pubblicato sulla pagina del Comune questo post.

Ci sono due foto, una di Piazza della Vittoria e l'altra di una viuzza del centro, sembrerebbe via Sarzana, appena pulite.

"Luminosa, pulita, curata. Marsala come in cartolina". Non l'avessero mai fatto, pioggia di commenti e sberleffi.

E in effetti le location e le foto fatte non sono proprio da cartolina. Ma la struttura della comunicazione del sindaco Grillo conferma la linea dell'amministrazione in questi mesi, prima comunicare, poi eventualmente fare. Perchè basta fare due passi in centro, per non parlare delle periferie, per accorgersi che Marsala è tutt'altro che luminosa, pulita, curata, come in cartolina. Qui ad esempio potete vedere come sono ridotti gli scavi di Porta Mazara, e quante erbacce ci sono in giro per il centro storico, come al Complesso San Pietro, queste sì zone da cartolina.

Insomma, una figura imbarazzante per il Comune e la macchina della propaganda di Grillo. Magari non vanno molto in giro per la città, o sono già in vacanza, e da lì potrebbero inviare una cartolina.