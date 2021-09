Prime piogge e primi disagi a Marsala. Chiuso il lungomare nella zona del porto

04/09/2021 11:11:00

Prime piogge e immancabili primi disagi a Marsala. Chiuso un tratto di lungomare a causa di un allagamento, e menomale che stanno pulendo le caditoie.

La polizia municipale è stata costretta a chiudere, più precisamente, il tratto compreso tra la via dello Sbarco e la via Noto. La pioggia di questa notte, ha, infatti, causato un allagamento di fronte al rifornimento di carburante, dove si trovano gli ex uffici Aci.

La zona è stata transennata e sul posto vi sono anche gli operatori della protezione civile, oltre ai vigili urbani che, tra l'altro, stanno procedendo a delle verifiche anche nella via Vecchia Mazara, altro luogo critico in città dove spesso si deve intervenire per i continui allagamenti.