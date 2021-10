Grillo a passo di gambero. Tra propaganda e marce indietro. Cronistoria di un anno da sindaco

06/10/2021 06:00:00

Molte fughe in avanti, altrettante marce indietro. La figuraccia del padiglione Covid. L’imbarcata di consulenti ed esperti per la governance. La macchina della propaganda. Il caos rifiuti e la crisi sanitaria. Per finire con il forum dell’Export.



Un anno da sindaco di Marsala per Massimo Grillo costellato di molti annunci, tanta propaganda, poca sostanza, tante marce indietro. Ecco una cronistoria dei fatti salienti dell’anno da sindaco di Marsala di Massimo Grillo.



Ottobre 2020 - Pronti via, doppio senso alla Spagnola e chiusura della casetta dell’acqua

Il sindaco Grillo già nei primi giorni al quartiere spagnolo si preoccupa di stravolgere ciò che ha ereditato dal predecessore, Alberto Di Girolamo.

In quei giorni si stava ancora lavorando per completare la pista ciclopedonale sul lungomare Spagnola. La pista comportava la riduzione ad un senso di marcia del lungomare. Il sindaco decide tra i primi suoi atti di predisporre il doppio senso, nonostante la carreggiata si sia notevolmente ristretta con la pista ciclopedonale. Il tutto per accontentare i residenti del litorale che trovano scomoda la pista. L’ordinanza dura pochi giorni, non ci sono le condizioni per il doppio senso. La prima marcia indietro, suggellata dal selfie con consorte alla pista ciclabile. Primo atto e prime polemiche di una lunga serie che riguardano la viabilità sul lungomare spagnola. E’ ancora chiusa invece la casetta dell’acqua, sbarrata dall’amministrazione comunale, dopo l’apertura poche settimane prima da parte dell’ex sindaco Di Girolamo. La ragione: c’è il Covid.

Ottobre 2020 - Il Covid Hospital

“Non disturbare il manovratore”, potrebbe essere il sottotitolo alla vicenda che riguarda il Covid Hospital di Marsala. Grillo viene eletto sindaco in piena seconda ondata Covid. Il Paolo Borsellino in estate è stato rimodulato dopo la primavera in Covid Hospital e torna ad essere pienamente operativo. A Settembre ci sono però le prime avvisaglie che possa tornare ad essere ospedale Covid, anche perchè il Covid Hospital all’Abele Ajello di Mazara non offre molte garanzie. Grillo e i suoi sponsor al Governo regionale dicono che l’ospedale di Marsala non tornerà Covid e continuerà ad essere completamente operativo. Passano pochi giorni dall’elezione di Grillo, il “Paolo Borsellino” diventa di nuovo ospedale Covid. Era tutto deciso, hanno aspettato qualche giorno per non disturbare la campagna elettorale di Marsala.



Novembre 2020 - Rifiuti e flop isole ecologiche quartieri popolari

Grillo comincia ad avere a che fare con uno dei grandi problemi della città: i rifiuti. I quartieri popolari, da via Istria ad Amabilina sono pieni di rifiuti e nascono diverse microdiscariche a ridosso dei quartieri. Il sindaco decide, allora, di installare delle isole ecologiche mobili anche per il conferimento dell’Rsu, sospendendo la raccolta porta a porta. Si torna indietro di 10 anni, prestando il fianco a quanti non hanno mai ritirato il mastello e non hanno mai pagato la tassa sui rifiuti. Il risultato? L’isola ecologica diventa una discarica istituzionalizzata. I rifiuti non spariscono. L’amministrazione qualche tempo dopo toglierà le isole ecologiche dai quartieri, ammettendo di fatto il fallimento.

Dicembre 2020 - L’inaugurazione farsa del padiglione

Grillo è tra i protagonisti dell’inaugurazione farsa dei lavori del padiglione Covid a Marsala.

Usa parole entusiastiche per “l’avvio del cantiere”, Grillo nella passerella di politici al Covid Hospital il 3 dicembre. “Sono contento per il risultato raggiunto. Sono qui da sindaco a dare il via al padiglione per le malattie infettive”. Lo dà per fatto. I lavori, dicono, si concluderanno per il piano terra entro maggio.

Gennaio 2021 - Il caso portavoce

Il sindaco ha chiaro fin dall’inizio che più che fare è importante comunicare. Allora a fine 2020 si regala (con i soldi dei contribuenti) un portavoce, nonostante il Comune abbia uno degli uffici stampa più strutturati di tutta la Sicilia.

Il 31 Dicembre il Sindaco Grillo nomina come portavoce, Renato Polizzi, proprietario di Marsala C'è e Itaca Notizie (per legge è tra l'altro incompatibile, non può essere editore e contemporaneamente portavoce) al costo di 30.000 euro e rotti l'anno. Nomina illegale. Polizzi non è giornalista, e infatti Assostampa, l'organo di rappresentanza dei giornalisti, ha chiesto al Comune il ritiro dell'atto, perché in Sicilia, per fare il portavoce di un organo politico, è richiesta l'iscrizione all'albo dei giornalisti. La legge è molto chiara. Scoppia il caso, e ci sono molte polemiche nella maggioranza che sostiene il sindaco in consiglio comunale. La nomina di Polizzi viene revocata poche settimane dopo. Ma poi sarà trovato un escamotage…

Febbraio - 2021 Padiglione, scoperto il bluff. Grillo ammette: “Lavori mai iniziati”

Le bugie hanno le gambe cortissime. E così a due mesi dall’inaugurazione farsa si scopre che i lavori del padiglione Covid accanto all’ospedale di Marsala sono fermi perchè non c’è neanche il progetto. Lo ammette la stessa Asp, incalzata da tp24. Non c’è progetto, non ci sono carte che attestino i finanziamenti propagandati da sindaco, commissario Asp, Razza all’inaugurazione. Il sindaco tenta in maniera imbarazzante di dissociarsi dai suoi compagni di festa. Grillo ammette che i lavori non sono mai iniziati. E’ stato tutto un bluff. Per vedere, davvero i primi movimenti delle ruspe, si dovrà aspettare maggio, i lavori dovranno terminarsi entro 300 giorni. Ma dei 106 posti letto promessi se ne faranno solo 16, e più che padiglione si tratta di una succursale del pronto soccorso. Grillo dirà, sull’inaugurazione, “sono stato invitato”, cercando di tirarsi fuori da ogni responsabilità per una procedura che ha molte incertezze, e porta una colossale strumentalizzazione sulla pelle dei cittadini.

Aprile 2021 - La zona rossa, Il Covid e i numeri strampalati

Dopo Pasqua i casi Covid aumentano, la città di Marsala viene dichiarata zona rossa. Il sindaco Grillo a gennaio tirato per la giacchetta aveva già chiuso per un paio di giorni le scuole. E Grillo in un singolare videomessaggio da la colpa per la zona rossa alle scuole e in particolare al plesso Sirtori che avrebbe avuto “100 casi”. Grillo nel video dà i numeri. Viene smentito dalla stessa dirigente dell’istituto e dall’Asp di Trapani.

Maggio 2021 - La macchina della propaganda

Fa il suo debutto l’11 maggio la macchina della propaganda del sindaco Massimo Grillo. E' affidata all'agenzia Bucaneve srls, con sede legale a Napoli, che ha sul territorio come "account" la giornalista Jana Cardinale. Costa ai contribuenti 20.000 euro l'anno. In quei giorni Grillo trova anche la soluzione alla nomina del portavoce, che aveva dovuto revocare. La prima volta la nomina a Renato Polizzi, il proprietario di Itaca Notizie e Marsala C'è, non è andata bene, perchè non aveva i titoli per coprire il ruolo. Grillo lo ha nuovamente nominato: ogni promessa è debito.

Come mai? Non potendo cambiare il curriculum, hanno cambiato la legge. E' stata infatti abrogata la legge regionale che stabiliva che il portavoce deve essere un giornalista iscritto all'ordine. Liberi tutti, insomma. Costa sempre 30 mila euro per un anno.

Maggio - Padiglione, consegnati i lavori. Ma Grillo: “Non sappiamo quando finiranno”

Questa volta almeno hanno avuto la delicatezza di risparmiarci la sfilata.

Sei mesi dopo la pantomima sono stati consegnati i lavori per il del padiglione Covid di Marsala. O almeno la versione ridotta del progetto faraonico annunciato il 3 dicembre.

E il sindaco Grillo in consiglio comunale fa una clamorosa ammissione. "Non c'è certezza sui tempi di realizzazione del padiglione Covid a Marsala". "L'ospedale di Marsala è stato smantellato".

Giugno 2021 - Pista ciclabile, quante polemiche

In un anno di sindacatura Grillo ha passato gran parte del suo tempo sui social, poi a cercare di capire come organizzare la viabilità alla Spagnola, dopo la realizzazione della pista ciclopedonale (che peraltro non gli è mai stata simpatica). Fioccano le ordinanze, e la via Giacalone diventa la strada più famosa della città. Ma gli operatori protestano, manca una visione complessiva, mancano i parcheggi. L’estate è stata un delirio. Per Grillo, fortunatamente, l’estate è finita.

Giugno 2021 - Governance, consulenti e giunta young

“Tutti gli uomini del sindaco”, potrebbe essere il titolo del film. Una valanga di consulenze, incarichi, nomine per il sindaco di Marsala, Massimo Grillo. E’ l’esercito di consulenti di cui si è circondato il sindaco Grillo. Non c’è solo la macchina della propaganda, con l’agenzia di comunicazione e il portavoce, che costano 50 mila euro l’anno. Grillo piano piano si è fatto anche quella che chiama “governance”. E non è altro che un esercito di consulenti quasi tutti a titolo gratuito. Sono 14, il doppio degli assessori. Nel mezzo ci sono stati anche i consulenti pagati.

Grillo non si sta facendo mancare nulla, e nel suo esercito c’è anche la giunta Young. Giovani professionisti che affiancano a titolo gratuito l’amministrazione.

Settembre 2021 - Autobus, polemiche e marce indietro

Una delle ultime marce indietro del sindaco riguarda le corse pomeridiane degli autobus. Grillo aveva dato lo stop alle corse pomeridiane, e facendolo si è scatenata una gigantesca polemiche con i sindacati e con l’ex Alberto Di Girolamo. Sull’inquadramento contrattuale degli autisti, molti precari, Grillo aveva detto che in precedenza erano state fatte irregolarità. Poi la marcia indietro, con gli autisti che garantiranno le corse ricorrendo agli straordinari.



Settembre 2021 - Parco giochi per bambini, il voto truffa

Anche i bambini beffati. Il sindaco aveva promesso di utilizzare delle somme per fare qualcosa per i bambini delle scuole marsalesi. I bambini dovevano votare tra una saletta multimediale e un nuovo parco giochi. Con grande stupore sparisce la saletta multimediale dalle opzioni del sondaggio. C’è solo il parco giochi, che avevano a quanto pare già deciso.I bambini marsalesi infatti, non hanno mai potuto scegliere tra una saletta multimediale e un parco giochi, come dice il Sindaco Grillo. Perchè l'opzione "saletta multimediale", semplicemente, non è mai esistita. Avete capito bene. Nella scheda che i bambini hanno avuto in mano si poteva solo scegliere dove mettere il parco giochi... Altro che "partecipazione alla vita della città".

Settembre 2021 - La lettera per gli ospiti del Forum Export

Si tengono a Marsala gli Stati generali dell’export. Un evento che fa impazzire Grillo, ma non la città che se ne disinteressa completamente. Vengono personaggi illustri del mondo politico e imprenditoria. Grillo si butta sulle braccia di Lorenzo Zurino, presidente del forum internazionale dell’Export. Il sindaco manda una lettera molto imbarazzante agli ospiti del Forum, in cui alla fine si dice che per visitare la città potevano fare affidamento sulla moglie del sindaco, Mariella, e la nuora.

Settembre 2021 - Il passo indietro sul porto

Dallo strano evento chiamato "Stati Generali dell'Export" il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, contava, non si capisce bene come, di trovare nuovi finanziatori o interlocutori per la realizzazione del porto.

Si è parlato invece di ponte sullo Stretto. A Marzo il Comune annuncia un finanziamento di oltre 700.000 euro per la progettazione del porto.nonostante questo nuovo finanziamento, non si è mosso nulla. A Proposito, ricordiamo che è stata istituita anche una "Task Forse" per il porto, ma cosa ha prodotto dal mese di dicembre scorso, quando è stata istituita, non si sa.

Adesso il Sindaco Grillo cambia nuovamente idea e dice che il porto si può finanziare partendo da uno studio di fattibilità.

Gli uffici della Regione hanno accolto con sfavore l'idea del Sindaco Grillo di ricorrere allo studio di fattibilità dopo che era stata finanziata, dietro sua insistenza, la progettazione.