Marsala, carburanti ancora sopra i due euro al litro in quasi tutte le stazioni

A Marsala il costo del carburante nella maggior parte delle stazioni di servizio rimane ben al di sopra dei due euro al litro sia per quanto riguarda il diesel, sia per la benzina, nonostante l'entrata in vigore, questa mattina, del decreto "Taglia accise".

Solo in qualche stazione è, invece, già sceso sotto la soglia dei due euro, come al Q8 di via Salemi, dove un litro di benzina costa 1.919 euro, mentre il diesel 1.949 euro al litro. Ma vediamo gli altri rifornimenti in giro per la città: Adamo Idrocarburi di via Salemi, la benzina costa 2.089 euro, mentre il diesel costa 2.039 euro.

All'AP di piazza Caprera il costo di un litro di verde è 2.087 e quello del diesel 2.037 euro, mentre all'Agip di via Mazara (ex motel Agip) un litro di benzina costa 2.084 e un litrio di diesel 2.034. Numeri, come dicevamo, che non si sono spostati rispetto ai giorni scorsi e che si spera già da domani possano effettivamente ribassare.

