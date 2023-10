Marsala, chiusa la litoranea Sud per i lidi per il cedimento al "Fortino"

28/10/2023 22:20:00

Chiusa la Strada Provinciale 84 tra Marsala e Petrosino a causa del cedimento del manto stradale in prossimità dell’ex fortino. Avevamo scritto questo pomeriggio del pericolo crollo sulla litoranea sud Marsala per i lidi.

Vista la situazione di pericolo, infatti, è stata chiusa la strada nel tratto interessato, quello che - con direzione Marsala - dal lido “Covo della Saracena” giunge fino al primo incrocio utile che immette sulla via Vecchia Mazara.

Il sindaco Massimo Grillo: “Da tempo abbiamo segnalato la questione sia al Libero Consorzio, competente in quanto si tratta di strada provinciale, che agli Uffici comunali. Le mareggiate che si abbattono direttamente sulla costa danneggiano chiaramente il manto stradale della SP 84, oltretutto messa a dura prova anche dalla posa di nuova rete fognaria. Lavori, questi, che non sembrano essere stati eseguiti a regola d’arte dall’Impresa incaricata, come verificato a seguito del conseguente sopralluogo dei tecnici comunali e del Libero Consorzio”.

Intanto, già lunedì prossimo l’Amministrazione Grillo - con la collaborazione della locale deputazione regionale - chiederà un incontro con il Governo Siciliano per un tempestivo intervento sulla SP 84, via di collegamento essenziale per la città di Marsala.