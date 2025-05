 Marsala senz’acqua: nei bar si fa il caffè con l’acqua minerale

19/05/2025 16:03:00

Era stato preventivato, ma i disagi non hanno tardato a farsi sentire: da oggi, lunedì 19 maggio, buona parte del centro urbano di Marsala e il versante sud del territorio comunale sono senza acqua. Il distacco, che si spera duri al massimo 48 ore, è dovuto a lavori urgenti sulla condotta primaria.

La situazione è critica soprattutto per commercianti e titolari di bar e ristoranti, costretti ad arrangiarsi come possono: nei bar si prepara il caffè utilizzando bottigliette di acqua minerale, i bagni restano chiusi e si usano bicchieri di plastica per servire le bevande, il tutto per far fronte alla mancanza d’acqua.

Non è la prima volta che accade, e probabilmente non sarà l’ultima. La rete idrica marsalese è da anni al centro di polemiche, segnalazioni e malcontento. Questa volta, il disagio è causato da un grave danno alla condotta di via Tunisi – un problema che Tp24 ha segnalato già nel mese di febbraio – e da un ulteriore guasto in contrada Sinubio, che si è aggravato al punto da rendere improrogabile un intervento urgente di riparazione.

Cittadini e commercianti, in particolare i titolari di attività di ristorazione e bar, chiedono tempi certi, trasparenza nella comunicazione e soprattutto responsabilità: "Non possiamo lavorare in queste condizioni", è il coro unanime.