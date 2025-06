Andrea Bulgarella, oggi la camera ardente a Trapani. Domani i funerali a Valderice

02/06/2025 08:43:00

È arrivata a Trapani nella notte, la salma di Andrea Bulgarella. L’imprenditore trapanese, scomparso sabato 31 maggio all’età di 79 anni, è tornato nella sua città, dove questa mattina – lunedì 2 giugno – dalle 10 sarà aperta la camera ardente.

Il feretro è stato accolto nella sede degli Uffici del Gruppo Andrea Bulgarella, in Via San Giovanni Bosco 12. Lì, amici, collaboratori, istituzioni e semplici cittadini potranno rendere omaggio e salutare un uomo che ha segnato decenni di vita economica, imprenditoriale e culturale tra Trapani, la Toscana e il resto d’Italia.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 3 giugno, alle ore 15:30 a Valderice, sua città natale, presso la Chiesa Maria Santissima della Purità, in Via Simone Catalano. Sarà l’occasione per un ultimo saluto collettivo a una figura che ha lasciato un’impronta profonda sul territorio e non solo.

Continuano intanto ad arrivare messaggi di cordoglio da tutta Italia, in particolare dal mondo dell’edilizia e delle istituzioni locali, dove Bulgarella era conosciuto e rispettato anche per il suo impegno civile e per il suo contributo al recupero architettonico di pregio.

Il presidente di Ance Trapani, Sandro Catalano, ha voluto ricordare così la sua figura: “Profondo conoscitore del territorio, al suo acume e alla sua attività imprenditoriale si deve gran parte del restauro conservativo che negli anni è stato realizzato in questa provincia e non solo. Negli anni ’80 fu per un biennio presidente dell’Ance di Trapani. Sempre attento alla disciplina dei lavori pubblici, fu il suo intervento a evitare un appalto irregolare per quella che sarebbe diventata tra le strade più importanti della provincia – lo scorrimento veloce Birgi/Marsala. Fu lui, come presidente di Ance, che intervenne per sanare le evidenti e macroscopiche irregolarità. La sua scomparsa porta via una figura di rilievo nel mondo imprenditoriale dell’isola ma anche italiano. Alla sua famiglia rivolgo, a nome mio personale e dell’intera Associazione Nazionale dei Costruttori Edili della Provincia, le più sentite condoglianze”.

Anche il presidente della Libera Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, ha diffuso una nota: “Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Bulgarella, imprenditore noto per il suo impegno nel settore del restauro conservativo e per la lunga attività imprenditoriale che ha segnato il territorio trapanese e non solo. Con la sua scomparsa viene meno una figura di rilievo del panorama imprenditoriale siciliano, che ha saputo coniugare capacità imprenditoriali, visione progettuale e un forte legame con il territorio. Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo, a nome mio personale e dell’intera amministrazione provinciale, le più sentite condoglianze”.

Nei giorni scorsi, numerosi altri esponenti del mondo economico, sportivo e culturale avevano già espresso il loro dolore per la perdita di Bulgarella.

Andrea Bulgarella è stato tra i principali promotori del restauro architettonico in Sicilia e in Toscana, e protagonista di importanti esperienze imprenditoriali anche nel mondo dello sport e della finanza. Negli ultimi anni aveva raccontato, in tre libri, la sua lunga battaglia per ottenere giustizia dopo essere stato coinvolto – e poi completamente prosciolto – in una delle inchieste più controverse degli ultimi decenni.