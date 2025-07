San Giuliano senza bagnini. Maltese: "Servizio obbligatorio". La replica di Toscano

23/07/2025 12:19:00

Il consigliere comunale di Erice, Vincenzo Maltese, torna a sollevare la questione della mancanza del servizio di vigilanza e salvataggio nella spiaggia libera di San Giuliano, puntando il dito contro l’Amministrazione guidata dalla sindaca Daniela Toscano.

Nonostante una prima risposta della sindaca, che aveva spiegato come i cartelli informativi siano presenti e che l’avvio del servizio dipenda dall’ammissione al contributo regionale, Maltese ribadisce che "la normativa impone comunque l’attivazione del servizio nei tratti più affollati".

Il consigliere richiama la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, che prevede finanziamenti specifici per garantire la presenza dei bagnini di salvataggio e l’attrezzatura necessaria per la sicurezza sulle spiagge siciliane. "Il contributo regionale - ricorda Maltese - copre l’80% delle spese con l’avvio del servizio e il restante 20% a rendicontazione conclusa. Aspettare l’esito dell’ammissibilità della domanda – scrive – non giustifica l’inerzia dell’Amministrazione”.

Il consigliere sottolinea come in altri comuni, come ad Alcamo Marina, il servizio abbia già fatto la differenza salvando delle vite. “Non basta un avviso affisso per sopperire alla mancata attivazione del servizio – conclude – soprattutto su una spiaggia come quella di San Giuliano, tra le più frequentate della provincia”.

A stretto giro è arrivata un'altra replica della sindaca Daniela Toscano sul suo profilo Facebook ritenendo le dichiarazioni di Maltese "Gravi e infondate"