Erice, viabilità nel caos: petizione dei cittadini e segnalazione al Mit

Il passo successivo è stato portare la vicenda dentro l’aula consiliare. Il 14 agosto il consigliere Vincenzo Maltese (gruppo misto, Fronte Comune) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco, al comandante della Polizia Municipale, all’assessore alla viabilità e al presidente del Consiglio comunale. L’interrogazione contesta il posizionamento dei blocchi di cemento a piazza Matrice e nel vicolo Toscano. Per Maltese si tratta di interventi mai autorizzati da un’ordinanza specifica, né dal Ministero delle Infrastrutture, come previsto dall’articolo 42 del Codice della Strada e dall’articolo 180 del Regolamento di attuazione.
Il consigliere scrive che i dissuasori “non sono mobili né segnalati e, nei casi di emergenza, impediscono il passaggio delle ambulanze, costrette a percorsi più lunghi con possibili ritardi fatali”. Non solo. Maltese segnala anche la riduzione degli stalli gialli in via Rabatà, tolti ai residenti e riservati ai proprietari di seconde case. Una scelta che, sottolinea, non risulta supportata da alcuna ordinanza.
Con una nota del 14 agosto, inviata a Prefettura, MIT, Assessorati regionali e Soprintendenza, Maltese ha chiesto un intervento diretto degli enti sovraordinati e si è riservato di rivolgersi alla Procura della Repubblica.
L’ordinanza 309/2024: cosa prevede davvero
Tutto ruota attorno all’ordinanza dirigenziale n. 309 del 15 luglio 2024, un documento di sei pagine che ridisegna la circolazione nel borgo medievale. L’atto prevede due zone a traffico limitato:
ZTL rossa: include piazza Matrice, piazza della Loggia, via Vittorio Emanuele e altre vie interne. Qui l’accesso ai veicoli è vietato dal 15 luglio al 15 settembre, tranne dalle 2 alle 11 del mattino.
ZTL verde: fascia esterna, accesso consentito ai possessori di pass senza limiti orari.
L’ordinanza elenca stalli riservati per residenti, commercianti, disabili, taxi, NCC, polizia municipale, carabinieri, Protezione civile e “stalli rosa” per donne incinte e genitori con bambini piccoli.
Sono fissati sensi unici di marcia per decine di strade, e divieti assoluti in vicoli come San Filippo, Deserta, Vico Balio.
Il rilascio dei pass costa 5 euro, dura cinque anni per residenti e commercianti, un anno per i villeggianti.
La replica della sindaca Toscano
La risposta della sindaca Daniela Toscano non si è fatta attendere. Con un post dal titolo eloquente, “Maltese e le sue fake news: la verità senza filtri sulla zona pedonale”, la prima cittadina ha replicato punto per punto alle accuse.
“L’ordinanza n. 309 è stata fatta per mettere ordine e sicurezza in piazza Matrice e nel vicolo Toscano, presi d’assalto da turisti e famiglie. Vietare i veicoli non è una scelta ideologica, ma una necessità di buon senso”, ha scritto Toscano.
Sui dissuasori, la sindaca ha chiarito che sono amovibili e non richiedono autorizzazione ministeriale, “come invece dice Maltese senza conoscere la direttiva MIT”. Quanto ai mezzi di soccorso, nessun problema: “possono entrare da altre strade, più larghe e praticabili”. Poi l’affondo politico: “Se vuole fare politica, si documenti bene prima di sparare sentenze a caso che confondono i cittadini e rallentano il nostro lavoro”.
Una tensione crescente
Il nodo resta lo stesso: la convivenza difficile tra tutela del borgo e vita quotidiana dei residenti. I cittadini parlano di esasperazione, il Consiglio comunale si spacca tra accuse e difese, il Prefetto è chiamato in causa come possibile garante di un confronto tecnico. La sensazione è che la partita sia solo all’inizio e che la viabilità di Erice, più che dai cartelli stradali, passi adesso attraverso scontri politici e documenti ufficiali.
