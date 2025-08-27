Sezioni
Lettere & Opinioni
27/08/2025 20:00:00

"Le lamentele dei turisti, la sicurezza che non c'è, ma non si fa nulla per Marsala"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2025/1756309647-0-le-lamentele-dei-turisti-la-sicurezza-che-non-c-e-ma-non-si-fa-nulla-per-marsala.jpg

Cara redazione di TP24, Negli ultimi giorni non ho potuto fare a meno di notare il gran numero di turisti ( qui una lettera) che si è rivolto a voi per segnalare la difficile situazione in cui versa la nostra città (qui un'altra). 
 

Ma è possibile che tutto questo non riesca a smuovere le coscienze di chi dovrebbe far funzionare le cose? È normale che non bastino più nemmeno i vostri articoli?

A noi cittadini non interessano coalizioni, poltrone o giochi politici: ci interessa che si cominci finalmente a fare sul serio. Ma quando?

È risaputo che a Marsala una piccola percentuale di cittadini è priva di senso civico, tanto da vanificare gli sforzi della maggioranza che invece si impegna per mantenere ordinata la città. Vogliamo trovare una soluzione? Una cosa è certa: tra le persone che amano questa città oggi si respira un forte malcontento e cresce la paura per la sicurezza.

 

Vorrei inoltre rivolgere un appello ai comitati che organizzano al porto di Trapani il presidio per la liberazione della nave Mediterranea Saving Humans: perché non impegnarsi anche a dare sostegno e aiuto ai tanti ragazzi che ormai bivaccano tutto il giorno nelle nostre città, privi delle più elementari regole di convivenza civile e, con ogni probabilità, destinati a scivolare nel mondo della criminalità? Che "I turisti chaccoglienza è questa?

 

Michele