Inchiesta Cuffaro, il suo legale è citato nell'inchiesta e rinuncia alla difesa

06/11/2025 14:00:00

Ha rinunciato al mandato difensivo l’avvocato Claudio Gallina, che fino a oggi difendeva Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana finito al centro della nuova inchiesta della Procura di Palermo.

Il nome di Gallina compare negli atti di indagine come presunto tramite tra Cuffaro e un colonnello dei Carabinieri. Secondo quanto emerge, l’ufficiale avrebbe chiesto all’avvocato di organizzare un incontro con l’ex governatore, durante il quale sarebbero emerse notizie riservate sulle indagini in corso.

Intanto, per Cuffaro i pm hanno chiesto l’arresto con le accuse di corruzione, associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti.



