Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Corruzione
06/11/2025 14:00:00

Inchiesta Cuffaro, il suo legale è citato nell'inchiesta e rinuncia alla difesa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/inchiesta-cuffaro-il-suo-legale-e-citato-nell-inchiesta-e-rinuncia-alla-difesa-450.png

Ha rinunciato al mandato difensivo l’avvocato Claudio Gallina, che fino a oggi difendeva Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana finito al centro della nuova inchiesta della Procura di Palermo.

 

Il nome di Gallina compare negli atti di indagine come presunto tramite tra Cuffaro e un colonnello dei Carabinieri. Secondo quanto emerge, l’ufficiale avrebbe chiesto all’avvocato di organizzare un incontro con l’ex governatore, durante il quale sarebbero emerse notizie riservate sulle indagini in corso.

 

Intanto, per Cuffaro i pm hanno chiesto l’arresto con le accuse di corruzione, associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti.









Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...

Native | 30/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659921-0-boom-di-holding-nel-trapanese-giulio-bellan-spiega-come-tutelare-i-beni-d-impresa.png

Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...