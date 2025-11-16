Sezioni
Lettere & Opinioni
16/11/2025 23:00:00

Marsala: “Pago la Tari da 20 anni, ma gli avvisi non arrivano mai: è normale tutto questo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-11-2025/marsala-pago-la-tari-da-20-anni-ma-gli-avvisi-non-arrivano-mai-e-normale-tutto-questo-450.jpg

Spett.le redazione di Tp24,
vorrei poter dire la mia sulla questione dei disservizi nella consegna dei moduli di pagamento della Tari, (c'è anche chi paga e non sa dove buttare la plastica).
Sono un cittadino non residente a Marsala, ma ho una casa di proprietà, e come me anche i miei suoceri e vari parenti. Non entro nel merito delle aliquote applicate su questa tipologia di contribuenti; dico solo che pago il doppio rispetto alla residenza ufficiale e usufruisco dei servizi per un massimo di 40 giorni all’anno. Non è un problema, in ogni caso: pago regolarmente da 20 anni. Quello che mi fa imbestialire è che gli avvisi cartacei al mio domicilio li ho ricevuti solo un paio di volte.

 

Perciò ogni anno, al buio, non sapendo i periodi di spedizione, devo sbattermi per farmi recapitare via e-mail il tutto, per me e per tutto il parentado, composto anche da persone anziane che non hanno dimestichezza con queste procedure. Vi sembra normale che questa incombenza spetti al contribuente? Certo, ogni tanto mi riprometto di non pagarla se non la ricevo normalmente, ma poi prevale il cittadino pagatore.

 

Una precisazione: la stessa anomalia avviene anche con il pagamento dell’acqua, quindi mi vien da dire che è un vizio radicato quello di creare disagio al contribuente.

Non ho nulla nei confronti delle persone che lavorano negli uffici che seguono i tributi, anzi sono sempre stati molto gentili con me e hanno sempre dato riscontro alle mie richieste. Certo, pure loro erano imbarazzati nel darmi le spiegazioni del caso. La colpa non è certo loro, però sarebbe anche il momento che qualcuno si prendesse le sue responsabilità e risolvesse definitivamente il disservizio.

Grazie per avermi dato la possibilità di esporre le mie rimostranze. Spero che possa servire a qualcosa, perché amo Marsala e voglio vederla migliore anche in queste cose “banali”.

 

Giovanni C.
Lecco



