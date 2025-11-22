Marsala: i lavori sul Lungomare cittadino tra demolizioni, ritardi e nuovi cantieri. A che punto sono?
Con la demolizione della cabina Enel procedono — e dovrebbero ora avviarsi verso il completamento — i lavori di riqualificazione del lungomare di Marsala, nell’area del porto. Un intervento che ha accumulato ritardi importanti, con conseguenze visibili sul traffico e sulla sicurezza della viabilità. La carreggiata, infatti, è ridotta al minimo, stretta da transenne e con una parte della pista ciclabile finita “fagocitata” dalle barriere. Un paradosso, considerando che la stessa pista era stata completata solo pochi mesi prima grazie a fondi europei.
Rimossa la cabina dell'Enel, l’impresa incaricata può ora proseguire con la fase di completamento del progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi PNRR, per un importo di circa 2 milioni di euro. Il cantiere comprende anche la riqualificazione di via Emanuela Loi. Il termine dei lavori è previsto per marzo 2026.
La messa in sicurezza del Lungomare Boeo
Ai lavori del porto si aggiunge un ulteriore cantiere, avviato giovedì scorso: un intervento da 2,96 milioni di euro, finanziato con fondi PO-FESR, per la messa in sicurezza del tratto di costa tra il Museo Baglio Anselmi e viale Isonzo.
In quell’area, negli ultimi anni, sono già stati realizzati diversi interventi: consolidamento delle mura a mare, sistemazione dei marciapiedi,installazione di panchine, fioriere e cestini ecologici, una piattaforma panoramica sul mare. Il nuovo intervento completerà il consolidamento e sarà arricchito dagli arredi e dalle installazioni artistiche previste nel Masterplan dell’architetta Giuseppina Bellapadrona, vincitrice del concorso di idee bandito dal Comune (premio 10 mila euro).
Il nuovo cantiere: passerella panoramica e arredi
I lavori di messa in sicurezza dell’ultimo tratto del Lungomare Boeo — quello che dal Museo Archeologico conduce fino a via Pomilia — sono ufficialmente partiti. L’impresa CONPAT di Roma ha iniziato la perimetrazione dell’area, dando il via a un intervento che completa il restauro del litorale già consolidato da Capo Boeo fino al Baglio Anselmi.
Secondo il sindaco Massimo Grillo, si tratta di un’opera necessaria per contrastare l’erosione marina e preservare la sede stradale. Il progetto prevede anche una passerella panoramica e nuovi arredi, in linea con il Masterplan che dovrebbe definire l’estetica complessiva del lungomare. I lavori dureranno circa un anno.
