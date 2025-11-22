Marsala: i lavori sul Lungomare cittadino tra demolizioni, ritardi e nuovi cantieri. A che punto sono?

22/11/2025 06:00:00

Con la demolizione della cabina Enel procedono — e dovrebbero ora avviarsi verso il completamento — i lavori di riqualificazione del lungomare di Marsala, nell’area del porto. Un intervento che ha accumulato ritardi importanti, con conseguenze visibili sul traffico e sulla sicurezza della viabilità. La carreggiata, infatti, è ridotta al minimo, stretta da transenne e con una parte della pista ciclabile finita “fagocitata” dalle barriere. Un paradosso, considerando che la stessa pista era stata completata solo pochi mesi prima grazie a fondi europei.

Demolizioni a tappe e ritardi

L’amministrazione Grillo ha accompagnato ogni avanzamento del cantiere con foto e video, ma i lavori procedono da tempo a singhiozzo. Le demolizioni sono iniziate il 20 maggio 2024 con l’abbattimento del muro di cinta, sono proseguite a settembre dello stesso anno con ulteriori ruderi, poi si sono fermate per mesi prima di ripartire nella primavera di quest’anno. L’ultima tappa è stata, appunto, la cabina Enel rimossa poche settimane fa.

Rimossa la cabina dell'Enel, l’impresa incaricata può ora proseguire con la fase di completamento del progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi PNRR, per un importo di circa 2 milioni di euro. Il cantiere comprende anche la riqualificazione di via Emanuela Loi. Il termine dei lavori è previsto per marzo 2026.

La messa in sicurezza del Lungomare Boeo

Ai lavori del porto si aggiunge un ulteriore cantiere, avviato giovedì scorso: un intervento da 2,96 milioni di euro, finanziato con fondi PO-FESR, per la messa in sicurezza del tratto di costa tra il Museo Baglio Anselmi e viale Isonzo.

In quell’area, negli ultimi anni, sono già stati realizzati diversi interventi: consolidamento delle mura a mare, sistemazione dei marciapiedi,installazione di panchine, fioriere e cestini ecologici, una piattaforma panoramica sul mare. Il nuovo intervento completerà il consolidamento e sarà arricchito dagli arredi e dalle installazioni artistiche previste nel Masterplan dell’architetta Giuseppina Bellapadrona, vincitrice del concorso di idee bandito dal Comune (premio 10 mila euro).

Il nuovo cantiere: passerella panoramica e arredi

I lavori di messa in sicurezza dell’ultimo tratto del Lungomare Boeo — quello che dal Museo Archeologico conduce fino a via Pomilia — sono ufficialmente partiti. L’impresa CONPAT di Roma ha iniziato la perimetrazione dell’area, dando il via a un intervento che completa il restauro del litorale già consolidato da Capo Boeo fino al Baglio Anselmi.

Secondo il sindaco Massimo Grillo, si tratta di un’opera necessaria per contrastare l’erosione marina e preservare la sede stradale. Il progetto prevede anche una passerella panoramica e nuovi arredi, in linea con il Masterplan che dovrebbe definire l’estetica complessiva del lungomare. I lavori dureranno circa un anno.



