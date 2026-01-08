Trapani Shark, rigettata la ricusazione di Antonini
Articoli Correlati:
Non c’è pace per la Trapani Shark, né sul parquet né nelle aule della giustizia sportiva. Oggi la Corte Federale ha dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione del Collegio giudicante avanzata ieri dalla società siciliana poco prima dell’udienza al Tribunale Federale. A comunicarlo, come ormai prassi, è stato direttamente Valerio Antonini, patron del club, con un post dai toni sarcastici pubblicato sui social.
“Che commozione, che faringite”
Nel messaggio, Antonini ricostruisce con ironia i motivi per cui la Corte ha respinto l’istanza: «Riccardo Demontis, uno dei giudici, si è ritirato spontaneamente. Marco Lucente, presidente del Collegio, prima mi ha giudicato innocente e poi colpevole a distanza di due settimane. Ieri, improvvisamente, è stato colpito da una faringite che gli impediva di parlare. Ora non fa più parte della giuria in via definitiva». Due defezioni che, secondo la Corte, hanno reso superflua la valutazione della ricusazione, ormai "priva di oggetto". Una motivazione che Antonini liquida con amarezza: «Rimango esterrefatto. È incredibile, è l’unica parola che mi viene in mente».
Verso la nomina di un nuovo collegio
La conseguenza immediata è il rinvio dell’udienza e la necessità di nominare un nuovo collegio giudicante, mentre il club resta in attesa di capire se potrà davvero scendere in campo sabato sera contro Trento. Il tempo stringe, la squadra è ridotta all’osso, e l’ipotesi di un’altra “partita-farsa” — come quella vista in Champions — resta concreta.
Intanto resta l’agonia
Con otto punti di penalizzazione, l’esclusione dalla coppa europea e una rosa decimata, la stagione della Trapani Shark sembra destinata a una fine anticipata. Ma il teatrino continua, tra post polemici, striscioni di protesta e una città che assiste attonita al crollo di quello che era stato presentato come un progetto di rinascita. Ora, invece, è un incubo a occhi aperti.
Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Shark, striscione fuori dal Palasport. Antonini indagato per frode? Lui replica: "Falso"
Un nuovo colpo di scena, l’ennesimo, allunga l’agonia della Trapani Shark. Pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza decisiva per il futuro della squadra granata, la società ha depositato una formale richiesta di...
Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...
Trapani Shark, nuovo colpo di scena: ricusato il Tribunale federale. Tutto rinviato
Un altro capitolo si aggiunge alla travagliata vicenda della Trapani Shark, e ancora una volta il colpo di scena arriva poco prima del verdetto atteso. Oggi, 7 gennaio 2026, la società granata ha presentato una formale richiesta di...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste