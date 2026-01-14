"Non è un Game Over. È un time-out": Jasmin Repesa parla della fine della Trapani Shark
A più di un mese dal suo addio, Jasmin Repesa rompe il silenzio e affida al Giornale di Sicilia il suo commento sulla clamorosa esclusione della Trapani Shark dalla Serie A. Una voce importante, quella dell’ex coach croato, che ha guidato la squadra nelle sue vittorie più esaltanti, quando il PalaShark era un vulcano di passione, prima che tutto crollasse.
«Sono profondamente addolorato per i miei amici trapanesi che amano questi colori – dice Repesa –. Purtroppo questa vicenda non poteva finire in modo diverso». Un epilogo che, secondo l’allenatore, ormai si giocava ben oltre il campo: «Adesso resta solo il lavoro degli avvocati e degli organi di giustizia».
Nonostante l’amarezza, Repesa lancia un messaggio di speranza alla città e ai tifosi: «Questa esclusione va vista come un time-out, non come un game over. Capisco la loro delusione, ma si deve ripartire dalla gente di Trapani che ama questo sport».
L’ex coach aveva lasciato la guida tecnica della squadra il 4 dicembre scorso, percependo – prima di altri – la gravità di una crisi che si sarebbe poi abbattuta sul club. Dopo la sua uscita, la situazione è precipitata: penalizzazioni, deferimenti, una squadra dimezzata e infine l’esclusione definitiva dalla Serie A, decisa da FIP e Lega Basket.
Anche Riccardo Rossato, ex capitano degli Shark e rimasto fino all’ultimo nella squadra, ha affidato a poche parole il suo commiato: «Grazie al popolo granata che mi ha fatto sentire a casa. Trapani tornerà in alto».
