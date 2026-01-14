Il Ministero del Turismo finanzia il progetto “Marsala 4.0”

14/01/2026 16:21:00

Il Ministero del Turismo ha valutato positivamente il progetto “Marsala 4.0: Tra Innovazione e Tradizione”, presentato dall’Amministrazione Grillo, destinando alla città un finanziamento di quasi 130 mila euro. Le risorse provengono dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), strumento attraverso il quale il Ministero assegna contributi per interventi e investimenti nel settore turistico.

Il progetto, che prevede una compartecipazione comunale pari a 43 mila euro, punta alla valorizzazione del territorio attraverso l’organizzazione di eventi culturali e concerti di rilievo nazionale, con l’obiettivo dichiarato della destagionalizzazione dei flussi turistici e del posizionamento mediatico di Marsala come destinazione “4.0”. La proposta era stata approvata lo scorso settembre con apposita delibera della Giunta Grillo.

Restano tuttavia fuori dal perimetro della valutazione ministeriale alcune criticità strutturali note in città, come le condizioni del decoro urbano, le strade colabrodo e una pista ciclabile malridotta, pericolosa e priva di manutenzione, elementi che appaiono evidentemente non conosciuti o non considerati nel processo di assegnazione del finanziamento.



