Cittadinanza
11/02/2026 22:00:00

Marsala, viale Regione Siciliana completamente al buio 

Molte strade di Marsala continuano a rimanere al buio. L’ultima segnalazione arriva da viale Regione Sicilia, dove – denunciano gli abitanti – nessun palo dell’illuminazione pubblica risulta acceso (foto qui a lato), con inevitabili disagi per chi vive nella zona.

 

La mancanza di luce crea problemi alla viabilità e alla sicurezza, costringendo pedoni e automobilisti a muoversi con estrema cautela.  Ma viale Regione Sicilia non è un caso isolato. Diverse zone della città continuano a restare prive di illuminazione pubblica. Dal lungomare Boeo ad altre aree periferiche, le segnalazioni si susseguono, alimentando il malumore dei cittadini.

 

Se nelle zone adiacenti al centro storico la luce è tornata dopo oltre un mese di disservizi, in molte altre parti di Marsala il problema persiste. I residenti chiedono interventi urgenti per ripristinare un servizio essenziale e garantire condizioni di maggiore sicurezza in tutta la città.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it

 









