Marsala, è ufficiale: Agate, Gerardi e Ingardia si sono dimessi. Grillo: "Vado avanti"

12/02/2026 17:46:00

Si sono dimessi i tre assessori della giunta comunale di Marsala che fanno capo ad Enzo Sturiano, si tratta di Ivan Gerardi, Salvatore Agate e Donatella Ingardia. Un epilogo anticipato qualche ora fa da Tp24.

Hanno rassegnato le dimissioni nelle mani del sindaco Massimo Grillo, poco prima a mezzo pec aveva ufficializzato le dimissioni da Marsala Schola Gaspare Lentini.

Quattro le postazioni che erano garantire in maggioranza dal sindaco.



Per coerenza, e rispetto istituzionale, la prossima mossa dovrebbero essere le dimissioni di Sturiano da presidente del consiglio.

Grillo: "vado avanti con coerenza"

Riguardo alle dimissioni dalla Giunta Municipale di Marsala presentate dagli assessori Donatella Ingardia, Salvatore Agate e Ivan Gerardi, questa la dichiarazione del sindaco Massimo Grillo: “Accolgo e comprendo le dimissioni presentatemi dagli assessori Ingardia, Gerardi e Agate, facenti capo all’area politica dell’On. Stefano Pellegrino e del Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano, con cui abbiamo condiviso anni di governo efficiente della città raggiungendo insieme risultati attesi da decenni.

In questa fase dialettica che tutti auspichiamo possa portare presto a una ritrovata unità del centrodestra, condivido l’esigenza di consentire che il dialogo tra le varie anime della coalizione possa articolarsi e svilupparsi in maniera assolutamente libera e, dunque, in assenza degli inevitabili condizionamenti che derivano dalla titolarità di ruoli istituzionali in seno all’Amministrazione.

Resta ferma, da parte mia, la responsabilità assunta nei confronti della città e il percorso politico-amministrativo avviato, che intendo proseguire con coerenza e determinazione”.



