Corruzione in Sicilia. Il boss e i soldi ai politici: “Devono fare quello che diciamo"

Nel frattempo, mentre le indagini si fanno più pesanti, la macchina amministrativa si è già mossa: Giancarlo Teresi è stato cancellato in poche ore dall’organigramma regionale, come se non fosse mai esistito.
Fuori in un attimo. Senza spiegazioni pubbliche, senza passaggi intermedi. Teresi è stato cancellato lo stesso giorno in cui è finito al centro dell’inchiesta su appalti, tangenti e rapporti con ambienti mafiosi.
Un taglio netto, burocratico ma chirurgico. E mentre la Regione prendeva le distanze, nelle carte dell’indagine emergevano dettagli sempre più pesanti.
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