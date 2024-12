I fatti del 2024: Oriana, Fausto, gli altri incidenti, i morti in mare e sul lavoro

31/12/2024 06:00:00

Tra i fatti del 2024 purtroppo su tp24 ricordiamo le tragedie che hanno segnato intere comunità. Incidenti stradali, sul lavoro e morti in mare hanno funestato il panorama di un anno che si è rivelato drammatico. E tra i fatti di cronaca dell'anno che si chiude oggi anche il naufragio del Bayesian.

La morte di Oriana Bertolino

Il 7 luglio Marsala ha dato l'ultimo saluto ad Oriana Bertolino, una giovane di 31 anni morta in un incidente stradale a Malta durante un'escursione. La tragedia è avvenuta a bordo di un quad che, a causa di problemi allo sterzo e della polvere sollevata dallo sterrato, è finito in mare. Oriana era molto amata: insegnava pallavolo, lavorava come veterinaria ed era un faro di luce per la sua comunità.

Marsala, la scomparsa di Fausto Teri

Ottobre a Marsala è stato segnato dalla scomparsa di Fausto Teri, l'uomo di 48 anni morto dopo settimane di coma a seguito di un incidente stradale. Tamponato violentemente mentre era in scooter con il figlio, Fausto è stato vittima di un automobilista che non ha prestato soccorso. Batterista apprezzato e figura cara a molti, la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile.

Altre giovani vite stroncate sulle strade

L'alcamese Salvatore Scarcella, 24 anni, e il marsalese Biagio Lombardo, 18 anni, sono solo due delle molte giovani vittime di incidenti stradali in provincia di Trapani. Scarcella, in moto, ha perso la vita schiantandosi contro un muro, mentre Lombardo è morto a seguito di uno scontro tra la sua moto e un’auto sulla SS 115.

E nel 2024 si è verificato un altro tragico incidente mortale sulla strada che collega Triscina a Castelvetrano, dove è morto Giuseppe Barbera, un uomo molto conosciuto a Castelvetrano, dove da anni gestiva il bar all'interno dell'ospedale della città. L'uomo era alla guida di una Ford Fiesta che si è schiantata contro lo spigolo di una chiesetta lungo il percorso.

A Mazara, invece, è morto l'uomo di 77 anni investito a luglio, da due giovani su un monopattino elettrico sulla pista ciclabile di Tonnarella. Salvatore Dolce è deceduto in ospedale dove era stato trasportato in gravissime condizioni dopo aver sbattuto violentemente la testa. L'incidente è avvenuto tra le 7 e le 8 del mattino, nel tratto compreso tra il lido Coral Bay e la Sirenetta.

A Luglio un altro tragico incidente stradale è avvenuto questa notte sulla Strada Statale 188, al km 24+400, a circa 10 km da Salemi in direzione Marsala. La vittima è il cinquantenne di Marsala, Francesco Fabrizio Venezia, che viaggiava da solo a bordo della sua Peugeot 307. Si chiamava Tommaso Di Giacomo, era di Carini ed aveva 22 anni, il giovane morto a maggio in un incidente stradale avveunuto a Buseto Palizzolo.

A Marsala nel 2024 hanno perso la vita, purtroppo, anche Mario Abate e Sebastiano Adragna. Il primo in una carambola mortale tra una moto e due auto, innescata dall'alta velocità. Il 37enne marsalese lascia un bambino di sei anni e la moglie in attesa del loro secondogenito. Si trovava a bordo del suo scooterone e procedeva in direzione Trapani quando ha impattato contro un'auto che stava per uscire dalla stazione di rifornimento che precede l'intersezione di contrada Addolorata. Ed è stata una Domenica delle Palme tragica a Marsala quella del 2024. Il marsalese di trentaquattro anni, Sebastiano Adragna, è la vittima dell'incidente mortale che si è verificato sulla strada statale 188, all'altezza della contrada Buttagane.

Tra le morti sul lavoro, invece, ricordiamo la tragedia del trapanese Gaspare Davì, marittimo di 43 anni schiacciato da un tir al porto di Napoli, quella del sindacalista Maurizio Scuderi, morto sotto un trattore ribaltato. La Tragedia nelle campagne di Paceco. L'uomo, sposato e padre di due figli, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre stava operando su un appezzamento di terreno di sua proprietà. Il trattore che stava guidando si è ribaltato, schiacciandolo. Quando i soccorsi sono arrivati, per lui non c’era più nulla da fare. Altra vittima, morta a causa di un incidente sul lavoro mentre guidava il suo trattore è Francesco Paolo Vaccara, schiacciato dal suo mezzo agricolo.

A Novembre, doveva tornare a casa dalla sua famiglia, dove lo aspettavano la moglie e i suoi bambini. E' invece è morto sul lavoro il mazarese Giacomo Falzone Ingargiola. Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto ad Aci Platani, frazione di Acireale. Giacomo Falzone Ingargiola, 41 anni, mentre era al lavoro in un cantiere presso un casolare, è morto cadendo da un muretto che delimita il torrente Lavinaio Platani.

Tra le altre vittime di incidenti stradali, la tragedia a Trapani costata la vita alla giovanissima Alice Culcasi. La 22enne all'aba di sabato 30 marzo era a bordo della sua vettura mentre percorreva via Virgilio quando, ha perso il controllo, finendo la sua corsa contro un albero e, poi, fermandosi al centro della strada.

A Marzo Giuseppe Stabile, giovane di 23 anni di Castellammare del Golfo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale per lui fatale in via Da Vinci. Il ragazzo, operaio edile, era a bordo di una moto da cross quando ha sbattuto contro la recinzione metallica di un cantiere. Un ragazzo di 19 anni, invece, Girolamo Accardo, di San Vito Lo Capo è morto nel tragico incidente che è avvenuto a Custonaci in via Purgatorio.

E' la signora Nella Centonze l'ultima vittima della strada a Marsala. La borgata di Ciavolo, a Marsala, è rimasta in lutto per la tragica morte della signora Nella, avvenuta lo scorso 14 dicembre 2024, a causa di un grave incidente stradale. Un dolore profondo ha colpito l’intera comunità, unita nel ricordo e nella vicinanza alla famiglia della donna. La tragedia si è consumata nella periferia di Marsala, in Contrada Scacciaiazzo, nei pressi del resort Disio. L’incidente, avvenuto all’incrocio, non ha lasciato scampo alla donna, alla guida della sua Fiat Panda, che è morta sul colpo.

Mare killer in Sicilia e in provincia di Trapani. Sono tante, troppe, le persone morte in mare questa estate. Dagli anziani colti da malori improvvisi, a causa del gran caldo, ai sub annegati. Un’estate drammatica. E sono tanti i fattori che possono contribuire a queste morti, l’imprudenza, le cattive condizioni del mare, l’assenza di servizi di sicurezza, il gran caldo che porta a malori improvvisi, e il fato, ovviamente. Raffaele Assin, il sub di 67 anni morto durante un'immersione nelle acque di San Vito Lo Capo, nelle vicinanze del villaggio Calampiso.

L’ultima morte in mare riguarda una turista cinese di 28 anni. Ha perso nelle acque di Torretta Granitola (Campobello di Mazara). La giovane era al mare col compagno, siciliano d’origine, e ha iniziato a nuotare in mare che pare fosse calmo. A un certo punto ha accusato un malore ed è stata soccorsa da un bagnante con una tavola da surf gonfiabile. Quando è stata trasportata a riva per la donna non c’è stato più nulla da fare.

I morti in mare a Marsala - Diversi, quest’estate, i morti in mare, tutti anziani colti da malori improvvisi. Una donna di 65 anni è morta nel litorale Sud tra Marsala e Petrosino. La donna è entrata in acqua con due bambini ed è stata colta da un infarto, il mare mosso poi ha fatto il resto causandone la morte. I diversi bagnanti hanno cercato di fare una catena umana per cercare di raggiungere chi era in difficoltà. La donna, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarla, non ce l'ha fatta. La donna sarebbe stata colta da un infarto mentre era in acqua e poi è annegata. Pochi giorni dopo un uomo di 70 anni è morto a causa di un malore che lo ha colto mentre stava facendo il bagno allo Stagnone, a Marsala. E' stato inutile l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 chiamati da alcuni bagnanti. Il corpo dell'uomo galleggiava vicino ad uno dei pontili della Laguna. Sono tre le persone morte allo Stagnone in meno di un mese a Marsala. Il 9 luglio è morta una donna di 70 anni.

La tragedia del Bayesian - Il naufragio del veliero di lusso Bayesian, avvenuto nelle acque di Porticello, vicino Palermo, è una tragedia che ha lasciato dietro di sé non solo vite spezzate ma anche molti interrogativi. Alle ore 4:30 del 19 agosto 2024 un enorme yacht a vela, il Bayesian, è affondato al largo di Porticello a Palermo a causa del maltempo: a bordo del veliero c’erano 22 persone, di cui 15 sono state salvate (tra cui il comandante James Catfield) e 7 hanno perso la vita, tra cui il miliardario britannico Mike Lynch, la figlia Hannah e Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International.