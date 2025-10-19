Scuole senza mense: in Sicilia solo 3 primarie su 10 ne hanno una. Trapani al 19%

19/10/2025 00:18:00

Mentre in Sicilia i fondi del Pnrr vengono impiegati per ippodromi, teatri all’aperto e nuovi lungomari, la scuola resta indietro nei servizi essenziali.

I dati diffusi in Senato durante l’evento “Radici per il futuro - Nuove idee per la scuola del 2026” mostrano un quadro impietoso: solo 3 scuole primarie su 10 nell’Isola sono dotate di servizio mensa, contro una media nazionale del 47%.

Il divario Nord-Sud è netto: nel Nord-Ovest la percentuale di primarie con mensa raggiunge il 63%, nel Nord-Est e al Centro si attesta al 53%, mentre crolla al 29% al Sud e al 28% nelle Isole.

La fotografia regionale è drammatica:

Caltanissetta : 42,66%

: 42,66% Messina : 35,11%

: 35,11% Enna : 30,77%

: 30,77% Siracusa : 20%

: 20% Trapani : 19,33%

: 19,33% Palermo : 15,94%

: 15,94% Agrigento : 14,78%

: 14,78% Catania : 11,11%

: 11,11% Ragusa: appena 2,74%

La ricerca, elaborata dalla piattaforma InClasse della Fondazione Articolo49 con il contributo di Leonardo Cefalo (Università di Bari), Paolo Maranzano (Università di Milano-Bicocca e Fondazione Eni Enrico Mattei) e Sebastiano Poletti (Università di Milano-Bicocca), analizza i dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Al vertice della classifica nazionale si trovano le province di Prato (90%), Firenze (87%) e Aosta (87%), a conferma di una geografia scolastica che accentua le disuguaglianze sociali e territoriali.

“La mensa, soprattutto nella fascia 6-10 anni, è un servizio fondamentale di inclusione e salute, tanto quanto le palestre”, si legge nel rapporto.

Sulla questione è intervenuto anche il senatore del Pd Antonio Nicita, che parla di “una Sicilia e un Sud dimenticati nei servizi fondamentali”:

“Mentre il Governo si concentra su riforme simboliche — dall’educazione sessuale alla nuova maturità, fino alle punizioni per la cattiva condotta — questi dati mostrano quanto siamo lontani da una scuola inclusiva, partecipata e lungimirante.”

Numeri e parole che fotografano una realtà scomoda: in molte aree dell’isola, a cominciare dal Trapanese, la mensa scolastica resta un lusso, non un diritto.



