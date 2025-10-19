Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
19/10/2025 00:18:00

Scuole senza mense: in Sicilia solo 3 primarie su 10 ne hanno una. Trapani al 19%

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-10-2025/scuole-senza-mense-in-sicilia-solo-3-primarie-su-10-ne-hanno-una-trapani-al-19-450.jpg

Mentre in Sicilia i fondi del Pnrr vengono impiegati per ippodromi, teatri all’aperto e nuovi lungomari, la scuola resta indietro nei servizi essenziali.
I dati diffusi in Senato durante l’evento “Radici per il futuro - Nuove idee per la scuola del 2026” mostrano un quadro impietoso: solo 3 scuole primarie su 10 nell’Isola sono dotate di servizio mensa, contro una media nazionale del 47%.

Il divario Nord-Sud è netto: nel Nord-Ovest la percentuale di primarie con mensa raggiunge il 63%, nel Nord-Est e al Centro si attesta al 53%, mentre crolla al 29% al Sud e al 28% nelle Isole.

La fotografia regionale è drammatica:

  • Caltanissetta: 42,66%
  • Messina: 35,11%
  • Enna: 30,77%
  • Siracusa: 20%
  • Trapani: 19,33%
  • Palermo: 15,94%
  • Agrigento: 14,78%
  • Catania: 11,11%
  • Ragusa: appena 2,74%

La ricerca, elaborata dalla piattaforma InClasse della Fondazione Articolo49 con il contributo di Leonardo Cefalo (Università di Bari), Paolo Maranzano (Università di Milano-Bicocca e Fondazione Eni Enrico Mattei) e Sebastiano Poletti (Università di Milano-Bicocca), analizza i dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Al vertice della classifica nazionale si trovano le province di Prato (90%), Firenze (87%) e Aosta (87%), a conferma di una geografia scolastica che accentua le disuguaglianze sociali e territoriali.

“La mensa, soprattutto nella fascia 6-10 anni, è un servizio fondamentale di inclusione e salute, tanto quanto le palestre”, si legge nel rapporto.

Sulla questione è intervenuto anche il senatore del Pd Antonio Nicita, che parla di “una Sicilia e un Sud dimenticati nei servizi fondamentali”:

“Mentre il Governo si concentra su riforme simboliche — dall’educazione sessuale alla nuova maturità, fino alle punizioni per la cattiva condotta — questi dati mostrano quanto siamo lontani da una scuola inclusiva, partecipata e lungimirante.”

Numeri e parole che fotografano una realtà scomoda: in molte aree dell’isola, a cominciare dal Trapanese, la mensa scolastica resta un lusso, non un diritto.

 









Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...