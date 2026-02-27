Marsala, il rebus delle liste. Curatolo: "Minacciato dal centrodestra, non mi ritiro"

27/02/2026 06:00:00

Pronti ad affrontare la battaglia elettorale per le amministrative di primavera, il centrodestra a Marsala punta le fiches su Giulia Adamo.

L’accordo ufficiale è stato siglato proprio a casa dell’ex deputata. Ora, al netto di annunci e intenti, c’è da organizzare la narrazione dell’intera campagna elettorale e soprattutto da mettere mano alle liste.

Presenti dalla Adamo c’erano Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Grande Sicilia, Noi Moderati, Nuovo Partito Socialista, Movimento Arcobaleno.

Ecco il testo della dichiarazione congiunta:

"Un confronto concreto e costruttivo con Giulia Adamo e i rappresentanti del centrodestra per avviare insieme un percorso chiaro e condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative. Al centro dell’incontro la predisposizione delle liste e l’organizzazione della conferenza stampa di presentazione del programma di governo per Marsala, con l’obiettivo di iniziare in maniera serrata la campagna elettorale. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori momenti di confronto con i consiglieri e con i candidati delle liste a sostegno di Giulia, per continuare ad ascoltare, raccogliere contributi e definire le priorità per il futuro di Marsala. Un lavoro che prosegue con responsabilità, metodo e spirito di collaborazione”.

Sturiano e Pellegrino… e le liste

Dovrebbero fare parte della coalizione di Giulia Adamo il deputato azzurro Stefano Pellegrino e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. Non è una convergenza scontata. Sturiano avrebbe dovuto essere il naturale candidato sindaco della città, dopo avere lasciato la giunta con la sua delegazione.

Fratelli d’Italia non ha condiviso la candidatura. Si sono rimescolate le carte ed è venuta meno la candidatura a sindaco di Sturiano, seppure Mimmo Turano (Lega), insieme ad Eleonora Lo Curto e Toni Scilla per Forza Italia, avessero già dato il via libera. Storia vecchia: adesso la candidata è Giulia Adamo.

Sturiano potrebbe però decidere di tornare ad appoggiare Massimo Grillo, che rimane in campo nonostante circoli la voce di un imminente ritiro.

Più delicata è la posizione di Pellegrino: è capogruppo all’Ars e quindi come giustificherebbe un eventuale mancato appoggio alla Adamo?

E poi c’è il problema delle liste. Forza Italia parte dagli uscenti, quindi Elia Martinico e Vito Milazzo, ma significa anche Enzo Sturiano, Vanessa Titone e Ivan Gerardi, tutti tesserati azzurri.

Nella lista di Fratelli d’Italia, oltre ai due uscenti Lele Pugliese e Giancarlo Bonomo, c’è il ritorno alla politica di Pino Cordaro e la new entry Ciccio Carini, figlio dell’ex sindaco Renzo, che si ritroverà a fare campagna elettorale per la Adamo, loro avversaria da tanti anni.

La Lega presenterà il simbolo “Prima l’Italia”.

Curatolo: “Non mi ritiro, il centrodestra mi ha minacciato”

Un altro candidato sindaco su cui il centrodestra farebbe pressing per un ritiro è Leonardo Curatolo, che ha lanciato ufficialmente la sua candidatura il 23 febbraio.

È evidente che venga corteggiato dalle diverse coalizioni per fargli fare un passo indietro, opzione nemmeno presa in considerazione:

“Non mi ritiro, levatevelo dalla mente. Ho fatto un patto con la gente. E se poi sarò morto politicamente, sia fatta la volontà di Dio. Non mi chiamate. Grazie”.

Curatolo afferma di avere ricevuto minacce da alcuni esponenti del centrodestra:

“Mi sono state rivolte da alcuni esponenti del centrodestra gravi minacce che non esito a definire intimidatorie. Dopo il lancio della candidatura di Giulia Adamo – spiega Curatolo – alcuni esponenti del centrodestra hanno smarrito il senso del confronto politico, lasciandosi risucchiare dall’arroganza e da una sindrome del perdente. A loro rivolgo un appello chiaro: tornate sul terreno della politica del rispetto e del confronto democratico, solo così possiamo dialogare”.

Curatolo aggiunge:

“Ho sempre mantenuto rapporti corretti con una parte del centrodestra, anche quando ho scelto di abbandonarne il tavolo politico. Alcuni esponenti, invece, negli ultimi giorni hanno scelto la strada dell’arroganza e dell’intimidazione. La mia voce e il mio impegno non possono essere messi a tacere. Mi sono sempre definito un signor nessuno che ama profondamente Marsala e lavora per il suo bene. Resto coerente con i miei principi, a differenza di chi li ha sacrificati per opportunismo. Il mio impegno è per il futuro della città. Se la mia esperienza politica dovesse concludersi, lo accetterò, ma continuerò a lavorare dove la mia dedizione viene riconosciuta. Marsala merita rispetto, non ricatti”.

Patti incontra i cittadini

Andreana Patti, domenica mattina alle 10.30 presso il cine-teatro Don Bosco, incontrerà imprenditori e commercianti per parlare di sicurezza, sviluppo e turismo.

Nel pomeriggio sarà in contrada Terrenove, al centro Il Risveglio, per parlare di periferie e confrontarsi con gli abitanti del posto.



