Marsala, bagarre in consiglio sull'esproprio di una strada

Mancano due mesi e mezzo alle elezioni a Marsala e in consiglio comunale si respira aria da campagna elettorale. Si è insediato mercoledì pomeriggio, dopo le dimissioni del consigliere comunale Nicola Fici, il neo consigliere Daniele Nuccio.

Arriva in Consiglio per surroga, primo dei non eletti nella lista Cento Passi. Oggi Nuccio è schierato accanto ad Andreana Patti con Alleanza Verdi Sinistra (AVS).

Nel suo primo intervento in Aula ha ribadito la necessità di confrontarsi nel merito delle questioni, evitando derive populiste:

“Se i colleghi di Fratelli d’Italia pensano di fare tutta la campagna elettorale sullo Stagnone, sui chioschi e sul kitesurf, sostenendo che esista una parte che vuole abolire il kite e un’altra che invece vuole mantenerlo, sono fuori strada. Sarebbe un boomerang. L’idea è, come per tutti i fenomeni, governarli. Possiamo anche dire cosa è stato fatto in questi cinque anni e quali iniziative sono state intraprese a tutela della sostenibilità ambientale, che esiste e deve coesistere con le attività economiche”.

Presenti in Aula anche i nuovi assessori Manlio Canova e Nadia Foderà.

Bagarre sulla “Sistemazione ex strada di c/da Pispisia”

Il vicesindaco Giacomo Tumbarello ha relazionato sul punto all’ordine del giorno, ritenendolo un intervento di pubblica necessità. Il progetto riguarda la sistemazione di un’ex strada vicinale denominata Chiano-Mulè, in contrada Pispisia.

Secondo quanto illustrato, l’assetto viario sarebbe a rischio senza un intervento strutturale, che però prevede una procedura di esproprio.

La consigliera Elia Martinico ha chiarito alcuni aspetti della vicenda:

“L’esproprio riguarda una costruzione che è stata venduta a privati, i quali hanno ristrutturato con tutte le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Marsala, dalle Ferrovie e dal Genio Civile”.

La Martinico ha poi sottolineato la sua posizione:

“L’esproprio non sarebbe di pubblica utilità ma rischierebbe di essere oneroso per le casse comunali”.

La consigliera ha quindi espresso voto contrario alla variazione urbanistica.

Posizione diversa per il consigliere Gabriele Di Pietra, che ha chiesto di rinviare la votazione per approfondire la questione:

“Nulla da dire nel merito dell’intervento – ha spiegato – ma la Commissione Urbanistica ha esaminato sia questa delibera sia un altro esproprio nei pressi della scuola Cosentino. In entrambe le delibere l’esproprio riguarda terreni e anche una casa”.

Il consigliere ha poi sollevato un interrogativo sulle valutazioni economiche:

“C’è un problema di somme: il terreno adiacente alla scuola Cosentino è stato valutato 39 euro al metro quadro, mentre quello di Chiano-Mulè 10 euro al metro quadro. Come mai questa differenza?”.

Sturiano: “Invierò gli atti alla Procura”

Il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano ha chiesto al vicesindaco di attivare gli uffici comunali competenti:

“Invierò e trasmetterò tutti gli atti alla Procura della Repubblica, perché non si sta facendo altro che favorire l’interesse di un privato. Da due anni il Consiglio comunale ha votato questo atto, ma il procedimento continua a rallentare. Ogni volta che i vigili urbani effettuano sopralluoghi non trovano nessuno al lavoro, ma i lavori sono stati realizzati. Qualcuno deve fare chiarezza e voglio che venga fatta in questa Assise”.

Sturiano ha poi invitato il vicesindaco Tumbarello a verificare personalmente la situazione:

“Deve essere lei a controllare come stanno le cose”.

È seguito un botta e risposta in Aula. Tumbarello ha replicato ricordando che fino a poche settimane fa la delega ai Lavori pubblici era detenuta dall’assessore Ivan Gerardi:

“Né io né altri amministratori abbiamo messo mano a questi procedimenti, se non per gli adempimenti di nostra competenza”.

Il vicesindaco ha poi aggiunto:

“Da domani mi attiverò, perché le affermazioni fatte sono gravi. Si fa riferimento a presunti sopralluoghi della Polizia locale in cui non sarebbe stata trovata traccia di cantiere”.

Il cittadino: “La proprietà ha un progetto regolarmente autorizzato”

Sulla vicenda interviene anche un cittadino, che ricostruisce la posizione dei proprietari dell’immobile interessato:

“Nel 2020 questa proprietà è stata acquistata da un privato che, con tutti i regolari permessi e le concessioni edilizie del Comune, delle Ferrovie e del Genio Civile, nel 2025 ha iniziato i lavori di ristrutturazione per una civile abitazione”.

Il cittadino precisa inoltre che:

“Il progetto di ristrutturazione è stato presentato all’ufficio tecnico delle Ferrovie il 16 maggio 2023 e ha ottenuto autorizzazione il 7 novembre 2024”.

La documentazione indica anche che il progetto è stato depositato presso l’ufficio tecnico del Comune di Marsala il 19 gennaio 2024:

“Ad oggi – prosegue – nessun ente preposto ha mai disposto un diniego all’avvio dei lavori. Adesso però l’ente reitera l’intenzione di procedere con l’esproprio, che comporterebbe per le casse comunali un esborso rilevante per indennizzo, demolizione e ricostruzione, il tutto motivato dalla pubblica utilità”.

Secondo il cittadino, tuttavia, questa utilità non esisterebbe:

“Demolire quella casa, che è munita di tutte le concessioni, non modifica né migliora la viabilità. Si tratta di una strada secondaria larga appena 3,70 metri, dove non è possibile la doppia circolazione”.

Lo stesso propone anche soluzioni alternative:

“Si sarebbe potuto acquisire una piccola porzione di terreno agricolo adiacente, oggi abbandonato, limitando così enormemente le spese e ottenendo lo stesso risultato. Oppure rendere questo tratto di circa 300 metri a senso unico, con il semplice costo della segnaletica”.

La domanda

Resta dunque la domanda sollevata dal cittadino, che afferma di aver realizzato la propria abitazione con tutte le autorizzazioni necessarie: c’è qualcuno direttamente interessato alla delibera che prevede l’esproprio?



