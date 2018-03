Il weekend sportivo: il Trapani aggancia il secondo posto

12/03/2018 02:55:00

Secondo fine settimana di marzo, puntuale arriva il nostro approfondimento del lunedì sugli eventi che hanno riguardato le maggiori realtà sportive di Marsala e dell'intera provincia:



Calcio: In Serie C girone C il Trapani del presidente Vittorio Morace vince con caparbietà sul campo del Catanzaro per 1-2 nella 29° giornata (10° del girone di ritorno); a segno al 40' Polidori per gli ospiti, al 51' Infantino su rigore (generoso) per i calabresi e infine Evacuo al 57', che poco dopo viene espulso. Il Trapani rosicchia due punti sia al Lecce che al Catania (appaiato ora al secondo posto, entrambe a 7 punti dal Lecce con una partita in meno rispetto ai salentini), entrambe fermate sullo 0-0, il Lecce dal Matera ed il Catania nel "suo" Massimino in trasferta contro la Sicula Leonzio). In Serie D girone I si è giocato il recupero della 26° giornata (9° di ritorno), col Paceco di mister Ciccio Di Gaetano che al Provinciale di Erice (Tp) non è riuscito a far punti contro un abbordabile Portici per 1-2 (rete pacecota del momentaneo pareggio di Di Piedi): rossoargento con un piede e mezzo in Eccellenza. Nel girone A di Eccellenza Sicilia è andata in scena la 26° giornata (11° di ritorno), col Marsala del presidente Peppe Milazzo che mantiene la leadership con tre punti di vantaggio sul Licata (entrambi vincitrici per 4-0, gli azzurri contro il Kamarat con i gol di Candiano, Montalbano, Testa su rigore e Lo Coco; i licatesi sul Mussomeli); si blocca invece l'altra inseguitrice, il Dattilo Noir che non va oltre l'1-1 in trasferta contro la Nuova Città di Caccamo. Completano il quadro delle quattro trapanesi la "passeggiata" dell'Alba Alcamo sul campo del Città di Casteldaccia (0-4) e la corsara e fondamentale vittoria del Mazara a Palermo contro la Parmonval (0-1). Nel campionato di Prima Categoria Sicilia girone A è andatra in scena la 20° giornata (7° di ritorno), ed il Marian Strasatti ha perso 4-0 in trasferta contro il non irresistibile Città di Carini. In Terza Categoria Sicilia girone Trapani si è giocato il 13° e penultimo turno (6° del girone di andata), col Real Paolini che ha perso 5-0 sul campo del Castellammare ed il Bianco Arancio Petrosino che ha vinto 1-0 in casa contro il Bruno Viviano Partanna, assicurandosi con 90' di anticipo un fondamentale terzo posto al termine della regular season, in vista degli spareggi playoff promozione. Infine, nel girone Sicilia di Serie C femminile il Marsala ha "demolito" per 10-0 l'Eleonora Folgore Castelvetrano.



Calcio a 5: In Serie C1 Sicilia girone A è stato tempo del 22° turno (9° del girone di ritorno), ed il Marsala Futsal del presidente Paolo Tumbarello ha continuato col proprio "mal di trasferta" perdendo 6-1 sul campo in erba sintetica del Città di Leonforte; manca ancora qualche punto per la permanenza matematica nella categoria agli azzurri.



Pallacanestro: In Serie A2 girone ovest si è giocato il 24° turno (8° del girone di ritorno) con la Lighthouse Trapani di coach Ugo Ducarello che ha ceduto in casa contro la Givova Scafati col punteggio di 71-75, venendo agganciata all'ottavo ed ultimo posto utile in graduatoria per accedere ai playoff promozione dalla Moncada Agrigento. In Serie D Regionale girone granata nord si è giocata la 20° giornata (9° di ritorno) e la Nuova Pallacanestro Marsala, che ormai non aveva da chiedere nulla al proprio campionato, ha perso in casa del fanalino di coda Virtus Trapani per 92-71.



Pallavolo: In Serie A2 femminile è andata in scena la 29° giornata (12° del girone di ritorno), e la Sigel Marsala Volley, reduce da tre vittorie consecutive, è stata sonoramente sconfitta in casa per 0-3 dalla Savallese Millennium Brescia (17-25, 16-25, 23-25 i parziali). Le donne di coach Ciccio Campisi si sono arrese alla "leggenda" Simona Gioli e compagne, mantenendo comunque "soli" due punti di ritardo dalla Bartoccini Gioiellerie Perugia, anch'essa sconfitta e che ad oggi è salva al terzultimo posto in graduatoria. In Serie B2 femminile girone I la Primeluci Geolive Castelvetrano ha perso in casa 1-3 contro la quotata Ekuba Futura Palmi.



Pallamano: In Serie A2 girone E si è giocata la 3° giornata della prima fase a orologio, ed Il Giovinetto Petrosino ha ceduto a Palermo sul parquet del Kelona con l'onore delle armi, perdendo per due soli gol (41-39), tornando ad avere possibilità di salvezza vicine allo 0%. In Serie A2 femminile girone E si è disputato il 16° turno (1° del girone di doppio ritorno) e le lilibetane della LeAli Marsala hanno perso sul parquet dell'Albatro Siracusa 28-24.





Biliardo: Sono andati in scena i due atti finali della 4° tappa della Coppa Sicilia di "Stecca" 2017/2018 al csb "Kalat Biliardi" di Caltagirone (Ct). Il master siracusano Vincenzo Maucieri, tesserato presso il csb "Il Barone" di Marsala si è aggiudicato la gara relativa alle categorie di eccellenza (NP-N-M) battendo in finale il master siracusano Alessandro Parisi. Nel tabellone riservato alle categorie di base, poca gloria per gli atleti locali con la 3° categoria marsalese Angelo Sammartano (Il Barone) e la 2° categoria selinuntina Antonino Chiofalo (New Games & Billiards 2013) entrambi arresisi agli ottavi di finale (la gara è stata vinta dal modicano Dario Tirella).



