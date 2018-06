SaintVincent: bene Bondice, benissimo Rizzo: è il nuovo campione italiano dei Nazionali!

24/06/2018 20:50:00

Tredici giorni di gare, dieci titoli italiani 2017/2018 assegnati, undici nuovi campioni italiani: è appena calato il sipario sui 22° campionati italiani di biliardo specialità Stecca svoltisi al "palais" del "Casinò De La Vallèe" di Saint Vincent (Ao) da martedì 12 a oggi, domenica 24 giugno 2018.

In questo Day 13 rimanevano da assegnare la bellezza di sei titoli italiani, e ben tre di questi sono approdati in Sicilia! Tutto quanto è successo nel nostro ultimo report:



Domenica 24 giugno 2018, ultimo giorno di gare "in valle". Per Fibis Trapani glli occhi erano puntati sul campione provinciale di Terza Categoria Gianluca Bondice (Biglie & Birilli – Marsala), giovane promessa marsalese che era impegnato nel tabellone finale del torneo relativo alla propria categoria e su Ciro Davide Rizzo (Il Barone – Marsala), talento palermitano (bagherese) veterano del circuito, categoria Nazionali, che era impegnato nella finalissima del campionato di categoria, valida anche per la promozione nella massima categoria dei Nazionali – Professionisti nella prossima stagione 2018/2019. Come è andata? Questo e tutto il resto, categoria per categoria:



Femminile: Ad aggiudicarsi le rispettive 4 batterie eliminatorie sono state Paola Meazzi (3), Lucia Biondolillo (3) (Black Jack – Cerda), Francesca Marino (2) e Simona Agostini (2). Nella prima semifinale la forte palermitana (cerdese) Biondolillo ha superato 2-0 la Meazzi, mentre nella seconda semifinale la fiorentina Simona Agostini ha sconfitto 2-0 la Marino. Nella finalissima valida per il titolo italiano, la toscana ha avuto la meglio della siciliana alla "bella" (2-1). La fiorentina torna così sul tetto d'Italia dopo otto anni: si era laureata campionessa italiana della categoria Femminile Nazionali 2009/2010 a Saint Vincent 2010.



Terza Categoria: Ci eravamo lasciati con il torneo approdato al tabellone finale, ovvero nei sedicesimi di finale, con ancora in gioco il campione provinciale Fibis Trapani 2017/2018 Gianluca Bondice (Biglie & Birilli – Marsala). Ebbene, il talento marsalese ha superato per 2-0 nei sedicesimi di finale il cosentino Minelli (2-0), approdando così nei migliori 16 atleti d'Italia. L'incontro degli ottavi di finale contro l'alessandrino Bullaro era partito in discesa, col talento lilibetano che aveva vinto agilmente il primo set; nel secondo set, ribaltamento di ruoli, Bullaro ha vita facile. Nella terza e decisiva partita, Bondice parte fortissimo (32-2 di parziale), ma incredibilmente crolla fisicamente dilapidando un vantaggio enorme e ormai rassicurante facendosi superare al fotofinish, fermando la propria corsa agli ottavi di finale. Per Bondice e per il suo csb presieduto da Giuseppe Cucchiara, resta la soddisfazione di un risultato strepitoso, ma che poteva diventare davvero qualcosa di storico. In semifinale il siracusano Claudio Giorgianni (Ionica – Priolo Gargallo) ha sconfitto 2-0 l'avellinese Viola, mentre un altro siracusano, Daniele Farieri (Culturale Cassibile - Cassibile), ha battuto 2-1 il milanese Cogliati. Nella finalissima per il titolo, il "derby" è stato vinto da Farieri alla bella (2-1).



Seconda Categoria: In questo caso rimaneva da disputare solo l'atto finale. Il catanese Salvatore Torrisi (Central Park – Paternò) ha avuto la meglio alla bella (2-1) del palermitano Alessandro Chinni (Assocerda – Cerda), atleta che in semifinale aveva avuto la meglio dell'atleta esponente di Fibis Trapani Rino Curatolo (Accademia Risorgimento – Campobello di Mazara), salito quindi sul terzo gradino del podio.



Prima Categoria: Anche nella categoria "regina" fra le categorie di base mancava all'appello soltanto l'ultimo atto. Il milanese Gabriele Silvestri ha vinto il titolo battendo 2-0 il fiorentino Andrea Brienza.



Master: Nella categoria più bassa fra quelle di "eccellenza" la finale ha visto il frusinate Daniele Palmieri ha vinto il titolo italiano superando al settimo e decisivo set (4-3) il vicentino Thomas Primon (60-42, 46-60, 50-50, 60-43, 60-48, 39-60, 60-44). Entrambi gli atleti hanno anche centrato la promozione nella categoria Nazionali per la stagione 2018/2019.



Nazionali: Infine, si schieravano ai nastri di partenza della finale dei Nazionali Ciro Davide Rizzo, atleta di Bagheria (Pa) tesserato presso il csb "Il Barone" di Marsala (Tp) del presidente Eugenio Domingo e il calabrese di Reggio Calabria Paolo Infortuna. Ad avere la meglio è stato proprio il portacolore del comitato provinciale Fibis Trapani per 4-1 (60-25, 43-60, 60-43, 60-58, 60-20), aggiudicandosi così oltre al prestigiosissimo e storico titolo italiano anche il passaggio nella massima categoria, quello dei Nazionali – Professionisti per la stagione 2018/2019.



Questi i dieci campioni italiani 2017/2018:

(fra parentesi il campione uscente)



Femminile: Simona Agostini – Firenze (Femm.Naz.: Cinzia Ianne; Femm. Di Base: Monia Crescimbeni)

Juniores: Angelo Salzano – Salerno (Riccardo Matino)

Seniores: Giorgio Colombo – Milano (Nestor Gomez)

Coppie: Giovanni Muro – Napoli & Marco Micucci – Macerata (Daniele Montereali & Paolo Infortuna)

Terza Categoria: Daniele Farieri – Siracusa (Emanuele Capasso)

Seconda Categoria: Salvatore Torrisi – Catania (Roberto Matteri)

Prima Categoria: Gabriele Silvestri – Milano (Andrea Ragonesi)

Master: Daniele Palmieri – Frosinone (Paolo Marcolin)

Nazionali: Ciro Davide Rizzo – Trapani (Camilo Gomez)

Nazionali-Professionisti: Matteo Gualemi – Firenze (Crocefisso Maggio)



La stagione sortiva 2017/2018 della Stecca si concluderà nel mese di settembre prossimo, quando in sede e data da destinarsi si svolgeranno le finali del campionato italiano a squadre di Eccellenza e le finali del campionato italiano a squadre di 1°-2° e 3° Categoria. L'ultimo appuntamento con la stagione 2017/2018 per il movimento Fibis Sicilia è invece l'appuntamento dal 6 all'8 luglio 2018 al csb "Black Jack" di Cerda (Pa), dove si svolgerà il campionato regionale Fibis Sicilia a squadre di 1°, 2° e 3° Categoria, con la partecipazione dei campioni provinciali Fibis Trapani 2017/2018 "Smile Club A" del csb "Smile Club" di Alcamo (Tp) e dei vicecampioni "New Games Yellow" del csb "New Games & Billiards 2013" di Castelvetrano (Tp).



