Servizi Sanitari Alcamesi, ascoltiamo l'Amministratore Delegato Livio Marrocco

15/01/2020 09:35:00

Servizi Sanitari Alcamesi Srl è un' azienda che nasce nel 1986 con un core business definito, ovvero: operare nel mondo della sanità e nello specifico della nefrologia e dialisi. A parlarne è l'amministratore delegato Livio Marrocco. Nel servizio il dott. Marrocco ci spiega che nel corso degli anni l'azienda ha ampliato le sue attività specialistiche trasformandosi in poliambulatorio centro dialisi coinvolgendo tanti medici specialisti. Oggi l'azienda conta 2 sedi, una principale ad Alcamo, in Corso dei Mille 184 ed una succursale a Trapani, in Via Vespri 60.

L'azienda offre il servizio di dialisi, convenzionata con il servizio sanitario regionale, e di tante specialistiche, come: cardiologia, ginecologia, ostetricia, diagnosi prenatale, biologia nutrizionale, medicina estetica ecc...Obiettivo principale è quello di offrire ai pazienti che entrano nell'azienda il maggior numero di servizi possibili con il massimo dell'efficienza e professionalità.

Per maggiori informazioni: Servizi Sanitari Alcamesi Srl in Corso dei Mille 184 , Alcamo (TP) 91011 - tel.: +39 0924 502400

Ecco il servizio.

Infomedica è il portale di Tp24.it sull'informazione e l'approfondimento medico scientifico in Provincia di Trapani.